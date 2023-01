Bencinski servisi stavko zamrznili, zaradi visokih cen Italijani po bencin v Slovenijo

Kot smo poročali, so združenja bencinskih servisov v Italiji za 25. in 26. januar napovedovala stavko, s katero so želeli izraziti nasprotovanje obtožbam o domnevno špekulativnih dvigih cen goriv. Te so se po njihovih trditvah zvišale po tem, ko je italijanska vlada z novim letom odpravila znižanje dajatev na gorivo.

Danes so se na to temo srečali s predstavniki vlade, po sestanku pa so predstavniki bencinskih servisov sporočili, da je stavka začasno zamrznjena. "Cenimo prejeto pojasnilo vlade, ki potrjuje nedvomno resnico: Vodstva (bencinskih servisov) niso odgovorna za dvig cen niti za morebitne domnevne špekulacije, ki so se porajale. Kar zadeva družbe bencinskih servisov, so se polemike s tem končale," so po sestanku z vladnimi predstavniki v skupnem sporočilu zapisala združenja bencinskih servisov Faib, Fegica in Figisc/Ansia.

Kot so še dodali, so stavko začasno zamrznili, o dokončni umaknitvi grožnje s stavko pa se bodo odločili, ko bodo videli, kaj konkretno bo vlada zapisala v novem odloku, ki ga pripravlja.