Fajonova prijetje domnevnih vohunov označila za resno in mednarodno odmevno

Zunanja ministrica Tanja Fajon je potrdila aretacijo dveh tujih državljanov, obdolženih vohunjenja. Zadevo je označila za resno in mednarodno odmevno. Povedala je še, da ruskega veleposlanika v Sloveniji za zdaj ni povabila na zagovor, v zvezi z aretacijo pa na zunanjem ministrstvu trenutno ne vodijo nobenih aktivnosti. Po oceni državnega sekretarja za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu premierja Andrej Benedejčič bo to, če se izkaže, da gre za vohuna, največji uspeh slovenske obveščevalne agencije doslej.

Ministrica ob robu tradicionalnega sprejema za diplomatski zbor novinarjem ni želela potrditi, da gre za ruska državljana oz. razkriti več podrobnosti o identiteti aretiranih, ker preiskava še poteka. "V tem trenutku poteka preiskava, gre za dva tuja državljana, ki sta obtožena vohunjenja in gre za zelo resno zadevo, ki jo spremljamo z vso pozornostjo," je poudarila Fajonova. "Ko bo preiskava zaključena in če se izkaže, kar so indici, da sta obtožena res vohunila in da je ta dejavnost potekala na slovenskih tleh, bo to zagotovo zelo velik uspeh tudi naše obveščevalno-varnostne službe," je še ocenila.

icon-expand Tanja Fajon FOTO: AP

Če se obtožbe izkažejo za resnične, bosta aretirana po besedah ministrice obtožena vohunjenja. Na novinarsko vprašanje, ali je ruskega veleposlanika že povabila na zagovor, je Fajonova odvrnila, da v tem trenutku ne vodijo nobene aktivnosti, povezane z aretacijo, torej na ministrstvu z veleposlanikom niso govorili, prav tako niso pošiljali protestne note. "Zadeva je resna, preiskava poteka, organi pregona jo primerno naslavljajo, mi pa smo o tem redno obveščeni," je pojasnila.

'To bo eden največjih uspehov Sove od njenega nastanka' "Potrdim lahko, da so naši organi pregona že pred časom aretirali dva tuja državljana in da vsi znaki kažejo na to, da pripadata tuji obveščevalni službi. Ravno zato je tožilstvo uvedlo predkazenski postopek, sodišče pa je odredilo pripor in uvedlo kazensko preiskavo," je novinarjem dejal Andrej Benedejčič ob robu sprejema diplomatskega zbora na Brdu pri Kranju. "V kolikor se izkaže, da gre dejansko za rusko vohunjenje bo to eden največjih uspehov slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) od njenega nastanka," je poudaril. Dodal je, da so pri vsem tem sodelovali s partnerji, tako v zvezi Nato kot tudi v Evropski uniji.

icon-expand Andrej Benedejčič FOTO: Bobo

Izpostavil je, da je v času ruske invazije na Ukrajino izredno pomembna enotnost zaveznic Nata in EU, ta enotnost pa se po njegovem kaže tudi skozi medsebojno zaupanje in skozi medsebojno izmenjavo podatkov. "Tip obveščevalcev, ki naj bi deloval v Sloveniji, je sicer izredno težko odkriti. Gre namreč za tuje državljane, za uporabo različnih identitet in državljanstev," je pojasnil. Na vprašanje, zakaj ruskega veleposlanika ni bilo na diplomatskem zboru na Brdu pri Kranju, pa je odgovoril, da je že nekaj mesecev praksa med članicami zveze Nato in EU, da se ruskih diplomatov na takšne dogodke ne vabi.

'Slovenija zaradi svoje lege od nekdaj predmet relativno aktivne obveščevalne dejavnosti' Evropski poslanec in nekdanji državni sekretar na ministrstvu za obrambo Klemen Grošelj je medtem na Brdu pri Kranju za medije dejal, da je Slovenija zaradi svoje lege vedno bila predmet relativno aktivne obveščevalne dejavnosti, še posebej v devetdesetih letih. "Glede na dogajanje v Ukrajini in v svetu se je očitno ta mreža, ki je delovala v devetdesetih letih, ponovno oblikovala," je dejal. Slovenijo in njeno okolico je označil za pomembno regijo, kjer je pretok informacij in ljudi dokaj neoviran. Slovenija pa je po njegovem mnenju v luči aktualnih geopolitičnih razmer ponovno postala vozlišče, kjer obveščevalne službe delujejo in izvajajo svoje aktivnosti. Ocenil je, da sta bila ruska vohuna verjetno osredotočena na področje Zahodnega Balkana. "Vemo, da se tam dogajajo relativno pomembne zadeve in da sta verjetno imela s tega področja določeno vlogo zbiranja informacij, iskanja kontaktov in podobno," je še dodal.