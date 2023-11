Benedejčič iz Golobovega kabineta odhaja na Nato v Bruselj

Benedejčič je dolgoletni diplomat. Med drugim je bil nadomestni predstavnik v Varnostnem svetu Združenih narodov v času prvega slovenskega članstva, med letoma 2005 in 2008 pa veleposlanik v Moskvi. V letih od 2015 do 2019 je bil stalni predstavnik pri Združenih narodih, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju, maja lani pa je bil imenovan za državnega sekretarja za nacionalno varnost v kabinetu premierja. Diplomiral je iz ekonomije na Univerzi Harvard. Govori angleško in rusko.