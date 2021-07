'To so sanje in vesel sem, da jih danes živim'

Trije dnevi, dve medalji. Zlato je Slovenkam in Slovencem po pravem olimpijskem podvigu, na katerem je deklasiral konkurenco za več kot tri sekunde, prinesel Benjamin Savšek, in to pri 34. letih. Zlatega Savška so gostili v oddaji 24UR ZVEČER.

Savšek priznava, da sta ga včerajšnji dan in nastop izredno razveselila. Na vprašanje, ali se že zaveda, da je olimpijski prva in ali je to že prišlo za njim, pa pravi, da se mu zdi, da vse skupaj še prihaja za njim. "Skratka, res sem presenečen, da mi je uspelo v finalu prikazati tako vrhunsko vožnjo, držati dober fokus od starta do cilja, da se na koncu zdaj končno lahko veselim zlate olimpijske medalje."

Dolgo je sicer garal za olimpijsko medaljo, dvakrat ji je bil zelo blizu, tokrat pa si je vzel kar zlato. Pa je verjel, da lahko pri 34. letih na tretji olimpijadi osvoji tudi zlato? "Zavedal sem se, da sem letos res v vrhunski formi, dobri pripravljenosti, tako da sem imel nekako željo oziroma cilj, da bi si priveslal medaljo na teh olimpijskih igrah, mojih tretjih. Ne bi si pa mislil, da bi mi uspelo priti do zlate medalje, ker so to sanje in sem vesel, da jih danes živim," odgovarja.

V zadnji vožnji s katero je prevzel vodstvo za več kot pet sekund, je deklasirali tekmece. Kaj si dejal pred začetkom? V polfinalu je bil šele peti. Priznava tudi, da je noč pred finalom slabo spal. "Zadnjo noč sem kar veliko razmišljal o svojem nastopu in sem imel mogoče zaradi tega nekoliko slabši spanec," opisuje. Zdaj vendarle meni, da bo spal precej bolje. Kot pravi, se bo poskušal odpočiti in dobro naspati. "Ampak sem vesel, da sem uspel obdržati dober fokus od polfinala do finala, kjer je bila le ena ura vmes premora in da sem kljub temu uspel prikazati finalno vožnjo še boljšo kot polfinalno."

Kaj pa pravzaprav prinaša ta zlata medalja Sloveniji? Tukaj se vsi že zelo veselimo njegovega zlata. Zlati Olimpijec ob tem še enkrat ponavlja, da so se mu s tem resnično uresničile sanje, ki jih zdaj tako tudi živi. "Vesel sem, da je to tudi velik uspeh in da sem doprinesel s tem k ostalim velikim uspehom v slovenskem športu. Veselim se, da sem lahko zdaj tudi jaz v tem krogu vrhunskih športnikov."

Olimpijske igre so se sicer šele dobro začele, pa imamo že njegovo zlato medaljo, Pogačarjevo bronasto, košarkarji so včeraj silovito krenili z zmago nad Argentino. Kakšno je Savškovo sporočilo ostalim kolegom iz slovenske olimpijske reprezentance, ki jih nastopi ozrioma boji za kolajne še čakajo? "Mislim, da smo res vrhunsko začeli. Tudi vsem ostalim želim, da jim uspe, da na teh olimpijskih igrah uresničijo svoje sanje in jim res želim srečo. Imamo to!"

V oddaji 24UR ZVEČER so gostili tudi njegova ponosna starša Metko in Matjaža. Kakšno sporočilo je imel Benjamin zanju, pa si lahko pogledate v spodnjem prispevku: