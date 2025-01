Beograd izgnal slovensko državljanko, Slovenija čaka pojasnilo

Zagreb s protestno noto, Srbija odgovorila: To je neprimerno

Srbska policija je namreč preteklo sredo iz države izgnala več aktivistov in aktivistk iz Hrvaške, Slovenije, Romunije, Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije, ki so v Beogradu sodelovali na delavnici za nevladne organizacije v organizaciji fundacije Erste. Skupno so jih po navedbah nevladnih organizacij izgnali 14 in jim za eno leto prepovedali vstop v Srbijo. Po navedbah avstrijskih oblasti je Beograd izgnal tudi avstrijskega državljana.

Avstrijsko veleposlaništvo v Beogradu je ravnanje srbskih oblasti označilo za nesprejemljivo in od srbskega zunanjega ministrstva zahtevalo pojasnila, je v petek sporočilo avstrijsko zunanje ministrstvo. Tudi Zagreb je v protestni noti zahteval pojasnilo in izrazil oster protest.