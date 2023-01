Beović: Ambulante za neopredeljene so težko izvedljiva rešitev

To po njenih besedah pomeni korak stran od principa družinske medicine, kjer izbrani zdravnik za pacienta skrbi skozi daljše časovno obdobje ob različnih diagnozah. Ambulante za osebe brez izbranega družinskega zdravnika bodo verjetno prinesle rešitev, ampak stanje kliče po dolgoročneje bolj vzdržnih rešitvah, je poudarila.

"Tisto, kar ti zdravniki pravzaprav lahko naredijo je, da pustijo te svoje bolnike in gredo delat izključno v ambulanto za neopredeljene," je Beović dejala v izjavi ob podpisu sporazuma o sodelovanju med Zdravniško zbornico Slovenije in Zvezo organizacij pacientov Slovenije.

Odzvala se je tudi na predvideno plačilo za zdravstvene delavce v teh ambulantah - zdravniki naj bi za uro dela po podatkih ZD Ljubljana prejeli okrog 80 evrov neto, medicinske sestre pa okoli 35 evro neto. To plačilo je precej višje od siceršnjega plačila družinskih zdravnikov, kar je po njenem mnenju nekoliko nelogično, saj se bodo zdravniki s polno opredeljenimi bolniki v te ambulante težko vključevali. Bistveno več dodatnega dela nedvomno vpliva na kakovost in varnost bolnikov, je dodala in poudarila, da tega ne smemo dopustiti.