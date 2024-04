Beović: Obravnava zdravnikov zadnje čase ne sproža prijetnih občutkov

Kot je dodala, je vlada med zdravniško stavko vztrajala na "zadevah, ki za zdravnike niso bile sprejemljive". Po njenih besedah ne gre za velike zahteve, pač pa za spoštovanje dogovorjenega. Na vprašanje, kje vidi možnosti za rešitev spora med vlado in Fidesom, je odgovorila, da v konkretnih potezah odločevalcev, ki morda ne bi bile odgovor na stavko, pač pa bi jih zdravniki sprejeli kot signal, da je odločevalcem mar. Dodatno je pojasnila, da ne gre le za finančne učinke. Zavzela se je za zdravstveni steber znotraj sistema plač v javnem sektorju, ki bi vključeval tudi druge poklice v zdravstvu in bi reševal stanje zdravstva.

'Predolga stavka škodi javnemu zdravstvu'

"Slovensko zdravniško društvo že od začetka stavke podpira legitimne zahteve sindikata Fides za spoštovanje podpisanih dogovorov v letih 2022 in 2023. Predolga stavka škodi bolnikom, saj nobeni bolezni ne koristi, če se odlaga začetek zdravljenja za več mesecev," pa so o neuspeli mediaciji poudarili v društvu.

Predolga stavka po njihovih besedah škodi tudi javnemu zdravstvu, saj se v času stavke bolniki preusmerjajo od javnih k zasebnim izvajalcem. V zasebni sektor, kjer se izvajalci ravnajo po zakonu o gospodarskih družbah in lahko prosto po tržnih zakonitostih oblikujejo cene dela in storitev, pa se seli tudi pomemben del najboljših zdravnikov, so dodali. Podcenjenost zdravniškega dela v javnih zavodih tako postaja očitna, zavodi pa po zakonodaji, ki izvira iz leta 1993, nimajo vzvodov, da bi odhode bolnikov in zdravnikov iz javnih zavodov stroškovno učinkovito zadržali, so opozorili.

Rešitev bo po njihovi oceni spoznanje zdravstvene politike, da brez dodatnega dela obstoječih zdravnikov, ki so na voljo v državi, ni možno kakovostno in v sprejemljivem času oskrbeti vseh, ki zdravniško pomoč ta hip potrebujejo. Zdravniki, ki so doslej to delali, so bili zasmehovani s pejorativnim nazivom "dvoživke".