Beovićeva: Ne moremo zvrniti vse krivde na zdravnike, stavkajo z razlogom

Po njenih besedah imajo v nakaterih slovenskih bolnišnicah vzpostavljene sisteme za ugotavljanje zdravniških napak, "ki vsaj do neke mere delujejo". "Torej do izvora, do korenin analizirajo, zakaj je do tega prišlo in potem predlagajo ukrepe. Pričakujemo pa, da bo nova zakonodaja prinesla agencijo za kakovost, kjer bo to možno na državni ravni, zlasti za analize tistih res hudih dogodkov, zato, da bi jih v prihodnje preprečili," je pojasnila.

V nadaljevanju je predsednica zdravniške zbornice spregovorila tudi o Fidesovi stavki. "Jaz sem še vedno optimistična in upam, da bo prišlo do dogovora, ki bo v prid vsem, zlasti zdravstvenemu sistemu v Sloveniji in to čimprej," je dejala. Črni scenariji o zapiranju oddelkov so po njenih besedah ocena oz. izračun strokovnih direktorjev, ki so se v tem tednu sestali na pobudo odbora za bolnišnično zdravstvo pri zdravniški zbornici. "To kaže, da slovensko zdravstvo temelji na desetinah in stotinah nadur zaposlenih, to dolgoročno ne gre. Zdravniki so po eni strani pogosto ocenjeni zelo grdo kot zaslužkarji, če imajo te nadure izplačane, sedaj pa je problem, ker želijo delati samo toliko, kolikor delajo vsi ostali državljani po zakonodaji," razmišlja Beovićeva.