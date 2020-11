Beovićeva in Petkovičeva v drugi krog volitev za predsednico Zdravniške zbornice

Na volitvah za predsednico Zdravniške zbornice je bilo skupno oddanih 5893 glasov, a za izvolitev nove predsednice bo potreben še drugi krog. V prvem je največ glasov sicer prejela infektologinja in trenutna vodja svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović. Na drugo mesto se je s 1510 glasovi uvrstila predsednica sekcije domskih zdravnikov Tanja Petkovič. Za naziv se je potegovala tudi sedanja predsednica Zdenka Čebašek-Travnik, a je prejela najmanj glasov med tremi kandidatkami, in sicer 1433.

Ker pa nobena kandidatka ni prejela potrebne večine glasov, bo potreben še drugi krog, so sporočili iz Zdravniške zbornice.

Sprva so bile volitve, na katerih so poleg predsednice izbirali tudi poslance skupščine zbornice, predvidene za 12. maj, a so jih takrat zaradi epidemije covida-19 premaknili na poznejše obdobje, tako da so potekale v torek.

Mandat predsednika traja štiri leta z enkratno možnostjo ponovne izvolitve.