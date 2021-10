Beovićeva: Izdajanje potrdil za 50 evrov bo obravnavala zdravniška zbornica

Kot smo poročali včeraj, je potrdila, ki jih lahko naročniki nato uporabljajo za izpolnjevanje pogoja preboleli, cepljeni ali testirani (PCT), izdajala zdravnica koncesionarka iz Pomurja. Potrdila o prebolelem covidu-19 je izdajala ne glede na to, koliko časa je preteklo od okužbe, in tudi brez PCR-testa.

Ob robu današnjega regijskega obiska v Pomurju je Beovićeva ocenila, da gre za dve ravni problema. Prva je upravna in se nanaša na izvajanje odloka, ki ne omogoča takega načina priznavanja prebolevnosti. Odlok namreč določa, da se pogoj prebolevnosti izpolnjuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu PCR-testa, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar test ne sme biti starejši od 180 dni.

Odbor pri Zdravniški zbornici Slovenije pa se bo po besedah Beovićeve ukvarjal s strokovno ravnijo primera. "Trenutno serološki testi na protitelesa ne omogočajo dobre prepoznave tega, kdaj je nekdo zbolel. Ne poznamo mejne vrednosti, pri kateri bi lahko rekli, da je oseba zaščitena," je dejala.

Prisotnost protiteles se lahko uporablja kot dokaz prebolele bolezni, a pri tem ni mogoče vedeti, pred koliko časa je oseba zbolela. "To je strokovni razlog, zaradi katerega se tudi mi še nismo odločili, da bi to bil dovolj zanesljiv podatek, na podlagi katerega bi lahko rekli, da je oseba prebolela in je zaščitena ter da je verjetnost za to, da bi zbolela, majhna," je navedla.

Po njenih besedah sta se samo samo dve državi v Evropi odločili, "da pogojno, na poseben način omogočata dokazovanje prebolevnosti s protitelesi".