Beovićeva: Starejši od 80 let naj se cepijo z drugim poživitvenim odmerkom

Vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ Bojana Beović je povedala, da število hospitaliziranih zaradi covida-19 še ne upada. Ob tem je po njeni oceni dobra novica, da se število novih primerov ne povečuje. Cepljenje z drugim odmerkom Beovićeva predlaga starejšim od 80 let in ljudem z resnimi kroničnimi boleznimi.

Upočasnjeno padanje števila novih primerov Bojana Beović pripisuje temu, da se ljudje vračajo z dopustov, kjer so imeli večje število stikov in prenosov bolezni. Kljub temu beležimo manjše število primerov kot pred 14 dnevi, kar je po njeni oceni spodbudno. Vračajočim z dopusta, ki kažejo znake prehlada, priporoča, da se samotestirajo, preden pridejo v stik z ranljivimi skupinami ljudi. S koronavirusno različico omikron se lahko okužimo večkrat, opozarja. Vendar so te okužbe praviloma blage. "Seveda pa je bolezen še vedno nevarna zlasti za tiste, ki niso cepljeni in je niso preboleli," je posvarila infektologinja in predsednica zdravniške zbornice. Veliko število okužb se po njenih besedah namreč lahko še vedno pretvori v visoko absolutno številko resno bolnih.

Cepljenje s četrtim odmerkom oz. drugim poživitvenim odmerkom cepiva zato priporoča ljudem, ki so v posebni nevarnosti za hud potek bolezni, to so predvsem starejši od 80 let in tisti z resnimi kroničnimi boleznimi. Podatki kažejo, da je cepljenje s četrtim odmerkom v tej skupini pametno, saj ščiti pred težjim potekom bolezni. Tej skupini Beovićeva priporoča cepljenje takoj. Manj strogo priporočilo velja za starejše od 60 let.

icon-expand Bojana Beović FOTO: Luka Kotnik