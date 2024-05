Bepanthol Derma: Končna rešitev za suho kožo

Linija Bepanthol Derma je primerna za vse vrste suhe kože in je dovolj nežna za celotno družino, vključno z dojenčki. Linija izdelkov se osredotoča na pristop k negi kože "od znotraj navzven", deluje v globljih plasteh kože in pomaga preprečevati suho kožo.

Pet ključnih sestavin, ki sestavljajo formulo Bepanthol Derma, so naravni lipidi, kot sta karitejevo maslo in arganovo olje, ki nadomeščajo lipide kože; glicerol, ki zagotavlja takojšnjo in dolgotrajno vlago v globljih plasteh kože; niacinamid (vitamin B3), ki pomaga pomiriti srbenje in suhost kože; pantenol (provitamin B5), ki podpira naravno regeneracijo celic v globljih plasteh epidermisa; in fiziološki lipid, se vgradi v lipidni dvosloj.

Opazno je, da je 90% sestavin, uporabljenih v izdelkih Bepanthol Derma, naravnega izvora. Vsi izdelki so dermatološko testirani in klinično dokazani, brez parfumov in konzervansov. Imajo bogato teksturo, ki se enostavno nanese in absorbira, ne pušča mastnih sledi.

Linija Bepanthol Derma vključuje vlažilne in regenerativne losjone, SOS intenzivno kremo in kremo za roke. Namenjena je trem različnim vrstam suhe kože: za 1) suho, 2) zelo suho in občutljivo ter 3) zelo suho in razpokano kožo.