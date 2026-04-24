Berčon odhaja s položaja direktorja Komunale Kranj

Ob tem so se na današnji seji dogovorili, da ob zaključku sodelovanja med njimi ni odprtih obveznosti iz naslova delovnopravnega razmerja.

Ker se bližajo lokalne volitve, želijo župani imenovanje novega direktorja za polni mandat prepustiti skupščini v novi sestavi. Do takrat bo zagotovljena kontinuiteta vodenja podjetja in nemoteno delovanje, so sporočili iz Komunale Kranj.

"Komunala Kranj je pod vodstvom sedanjega direktorja poslovala stabilno ter dosegala dobre poslovne rezultate. Do predčasne prekinitve mandata bo Matjaž Berčon zaključil ključne naloge, povezane z delovanjem podjetja in pomembnimi projekti. Med drugim bo zaključil pripravo Poročila o poslovanju za leto 2025, vključno z zaključkom revizije, ter izpeljal investicijo in selitev v novo upravno stavbo skupaj z vsemi povezanimi postopki. Prav tako bo vzpostavil pogoje za nadaljnji razvoj infrastrukturnih projektov, zlasti začetek gradnje komunalne infrastrukture in pridobitev gradbenega dovoljenja za nov zbirni center s pretovorno postajo," so še dodali v sporočilu za javnost.

Kot smo poročali, je direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon julija lani pod vplivom alkohola in s službenim vozilom povzročil prometno nesrečo.

Sprva je zanikal, da bi bil v nesrečo vpleten, nato pa potrdil, da je bil v nesreči udeležen, a da vozila ni vozil on, temveč naj bi bil v vozilu zgolj sopotnik. Policisti kranjske policijske uprave so takrat poročali, da so obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, v kateri je voznik izgubil oblast nad vozilom in posledično zapeljal zunaj vozišča. Preizkus alkoholiziranosti je bil pri vozniku pozitiven.

Julija je odstopil s funkcij NSi-jevega blejskega mestnega svetnika in s funkcije člana sveta Agencije za varnost prometa. Ni pa odstopil kot direktor Komunale Kranj. Odločil se je tudi za bolnišnično zdravljenje.