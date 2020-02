Sin sindikalista naročil talne obloge, račun pa plačal dobavitelj Slovenskih železnic

Za vrati garaže Mihe Berdajsa so položene talne obloge v vrednosti skoraj 2000 evrov. Podrobno naročilo pa zapisano na računu podjetja Zemljak d.o.o. iz Ljubljane, ki ga je izdalo zadnji januarski dan, so poročale Finance.

Zakaj bi podjetje, s sedežem v ljubljanskem Novem Polju, ki je tesno poslovno povezano s podjetjem Slovenskih železnic SŽ ŽIP in celotno skupino, v kateri je Miha Berdajs tudi zaposlen, zanj prevzelo in plačalo račun za talne obloge, ki bodo položene v njegovi garaži?

Gre za popolnoma običajno poslovanje, zagotavljajo v podjetju Zemljak. To, da poslujemo s podjetjem SŽ ŽIP, nima veze z opravljenim poslom, pravijo. Pa vendarle je vpliv družine Berdajs v podjetju SŽ ŽIP očiten.

Vesna Ritlop, vsaj na papirju nekdanja žena najvplivnejšega sindikalista Silva Berdajsa, je delavska direktorica v podjetju, kjer je zaposlen Berdajsev sin Miha. Jože Pavšek, prvi sindikalist podjetja SŽ ŽIP, sicer pa stric Vesne Ritlop, je bil v preteklosti tudi delavski direktor.

Dobavnica, ki je bila izdana dan pred uradnim računom podjetja, naj bi dokazovala, da je Miha Berdajs takrat že položil 1000 evrov akontacije, ki se mu ob plačilu celotnega zneska vrne. Berdajs nam je danes poslal potrdilo o tem, da je obveznost do podjetja Zemljak poravnal včeraj, torej dan po tem, ko je zadeva prišla v javnost.

V kolikor cilj res ni bil, da podjetje zanj poravna račun za zasebne nakupe, je morda razlog izogibanje plačila davka na dodano vrednost. Iz družbe pa so nam danes odgovorili, da so primer predali službi za skladnost poslovanja in obvladovanja tveganj, ki preverja navedbe objavljene v medijih. V primeru, da se bo izkazalo, da gre za sum storitve kaznivega dejanja, bodo zadevo predali organom pregona.