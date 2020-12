Bernard Nežmah in Mimi Podkrižnik izstopila iz vodstva PEN

Meni tudi, da bi moral vsak član, ki poda nek predlog, najprej svoj predlog utemeljiti. Ko bi dobil podporo članov, da ga obravnavajo, pa bi skozi razpravo morali priti do čim večjega konsenza ali vsaj večine. "In če je PEN kraj, kjer naj bi bila svoboda govora, in če znotraj PEN-a določeni člani napadajo druge zaradi svobode govora in pričakujejo, da lahko zmaga samo njihov pogled, je to karikatura PEN-a," meni Nežmah.

Kot eno bolj absurdnih je označil izjavo o Belorusiji. Ob tem dodaja, da bo sam branil vse tam preganjane pisatelje, ne bo pa dajal izjav o volitvah, saj PEN ni kvalificiran, da bi presojal in se ukvarjal s političnimi režimi. Sam ni za to, da se PEN odziva na vse in to brez globokega in tehtnega premisleka ter notranjega dialoga.

Nežmah je za STA še povedal, da sam upravni odbor vidi kot "reprezentant PEN-a, kjer naj bi se kovale izjave in argumentacije znotraj čim širših vpogledov" . Konec koncev živimo v histerizirani družbi, v kateri imamo aktivizem in številne peticije, vendar sam meni, da jim ne gre kar tako slediti, jih podpisovali ali lansirati dalje, ampak je zadeve vedno potrebno najprej proučiti.

Tako nekateri zagovarjajo nekoliko bolj zadržano držo, da se ni potrebno oglasiti ob prav vsakem dogodku oz. da je dobro včasih nekoliko počakati, da se situacija razplete. Drugi pa so bolj naklonjeni temu, da je PEN v prvih vrstah in da se na dogodke odziva sproti.

Predsednik slovenskega centra PEN Tone Peršak je v odzivu za STA povedal, da v Slovenskem PEN že dalj časa obstajajo napetosti oz. polemike glede tega, kako in v kolikšni meri naj se odziva na dogodke, zlasti politične, ki zadevajo svobodo izražanja in svobodo tiska, ali se kakorkoli dotikajo vprašanja človekovih pravic in svoboščin.

Iz UO Slovenskega centra PEN je dan pred Nežmahom izstopila tudi Mimi Podkrižnik . V izjavi za STA je zapisala: "Iz UO PEN sem izstopila, ker kot razmišljujoče bitje nočem privoliti v črno-bel diskurz in ne želim biti del sredine, v kateri ne morem izraziti mnenja, ne da bi tvegala ideološko nalepko in bila deležna žalitev."

Ta dilema po Peršakovih besedah tudi z izvolitvijo novih organov Slovenskega PEN ni izginila in ker se je v zadnjem času zgodilo več stvari - sojenje sociologu in politologu Rudiju Rizmanu, ustavitev financiranja STA in izbris raperja Zlatka iz razvida samozaposlenih v kulturi-, so posamezni člani upravnega odbora zahtevali zelo odločno in takojšnjo reakcijo, drugi pa so se zavzemali, da ne bi apostrofirali vsake zadeve sproti, ampak bi se bolj odzivali na splošno držo vladne politike.

Glede njegovih pooblastil predsednika UO pa je Peršak pojasnil, da mu pravila Slovenskega centra PEN dajejo pooblastilo, da se odzove, še posebej v primerih, ki zahtevajo hiter odziv. "Predsednik zastopa PEN in tudi tradicija Slovenskega PEN je, da je članstvo predsednikom priznalo pooblastilo, da se izrekajo v imenu PEN," je povedal. Ob tem dodaja, da je v vseh primerih doslej vsaj po elektronski pošti konzultiral člane upravnega odbora in če je bilo sprejeto neko stališče, kot v primeru Rudija Rizmana, je kot predsednik upravnega odbora to stališče dolžan upoštevati.

"V primeru, ko lahko ocenim, da je stvar tako evidentna, da ne bo sprožila protestov znotraj PEN ali če se treba odzvati takoj, seveda lahko podam neko izjavo ali stališče, drugače pa sem nagnjen k temu, da za mnenje povprašam člane upravnega odbora," je dodal.

Po izstopu Nežmaha in Mimi Podkrižnik, ki sta bila dva od osmih članov, bodo upravni odbor dopolnili v skladu s pravilnikom o volitvah. Kot je pojasnil Peršak, je v njem določeno minimalno število kandidatov na volitvah, to je 11, in če kdo od članov upravnega odbora umanjka za daljši čas ali izstopi, ga lahko nadomestijo z enim od treh, ki niso bili izvoljeni, pogoj je le, da je dobil petino glasov na glasovanju. Predčasne volitve upravnega odbora so potrebne le, če število članov pade pod šest.