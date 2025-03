Bervar Sternadova nima dovolj podpore, predsednica bo iskala novega kandidata

Po zaključenem četrtem krogu pogovorov je predsednica Nataša Pirc Musar ugotovila, da Katarina Bervar Sternad ali kateri od drugih prijavljenih kandidatov med poslankami in poslanci v DZ nima dovolj podpore za imenovanje. Pirc Musarjeva je zato začela z iskanjem novega kandidata oz. kandidatke. Kot so zapisali v njenem uradu, je predsednica prepričana, da mora Slovenija kot država, v kateri je spoštovanje človekovih pravic ena od ključnih vrednot, čimprej dobiti varuha človekovih pravic, ki bo to poslanstvo zavzeto in dosledno izpolnjeval.