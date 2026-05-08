'Prometni kaos epskih razsežnosti': jeza zaradi preveč gradbišč hkrati

Na štajerski avtocesti med Domžalami, Sneberjem in Zadobrovo vlada prometni kaos epskih razsežnosti, podobno stanje se pojavlja tudi na primorski avtocesti pri Postojni, na območju Ravbarkomande in na številnih drugih ključnih prometnih odsekih, se hudujejo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Vsakodnevni večkilometrski zastoji, večurne zamude ter vse pogostejše prometne nesreče niso več zgolj prometni problem, temveč resna grožnja varnosti ljudi, gospodarstvu in normalnemu delovanju države, so opozorili. Darsu so ob tem očitali, da je hkrati odprl preveliko število obsežnih del na najpomembnejših prometnih žilah države, ne da bi zagotovil ustrezne obvoze, prometno pretočnost ali minimalne varnostne standarde za uporabnike cest.

'Popoln razpad prometne pretočnosti države'

Kar danes spremljamo na slovenskih avtocestah, po besedah predsednika sekcije za promet pri OZS Petra Piška ni več zgolj nevšečnost za voznike. "Gre za popoln razpad prometne pretočnosti države. Vsakodnevno so ogrožena življenja ljudi, vozniki tovornjakov po več ur stojijo v kolonah, podjetja pa trpijo ogromno gospodarsko škodo. Nedopustno je, da Dars istočasno odpira tolikšno število velikih investicij brez jasnega načrta, kako bo država v tem času sploh normalno funkcionirala," je prepričan.

Zastoj zaradi nesreče pred delovno zaporo pri Postojni

Na OZS poudarjajo, da slovensko gospodarstvo ne more več nositi posledic prometne paralize. Vsaka ura v zastoju pomeni izgubljene delovne ure, zamude pri dobavah, dodatne stroške goriva, zamujene termine in neposredno škodo za podjetja, izvoznike, obrtnike ter prevoznike. Posebej alarmantno pa je dejstvo, da se ob popolnoma zasičenih prometnih koridorjih povečuje tudi tveganje za najhujše prometne nesreče, so opozorili. "Po vsaki novi tragediji poslušamo enake odgovore in opravičila. Dovolj je. Slovenija potrebuje takojšnje krizno upravljanje prometa, in ne birokratskih pojasnil. Če država ni sposobna zagotavljati osnovne prometne varnosti in pretočnosti, potem imamo resen sistemski problem," je še dodal Pišek.

Zahtevajo omejitev sočasnih zapor in gradnjo ponoči

Od Darsa in ministrstva za infrastrukturo na OZS zahtevajo takojšnjo uvedbo konkretnih izrednih ukrepov. Med njimi so v sporočilu nanizali omejitev sočasnih zapor in del na ključnih avtocestnih odsekih, okrepljeno izvajanje del v nočnem času ter vzpostavitev učinkovitejšega prometnega režima in kriznega upravljanja.

Širitev štajerske avtoceste pri Ljubljani

Ob tem se jim zdijo nujni tudi večja prisotnost prometnih služb na najbolj kritičnih točkah, bistveno bolj transparentno in dnevno obveščanje javnosti o dejanskih učinkih zapor ter priprava jasnega nacionalnega načrta za zagotavljanje pretočnosti slovenskega avtocestnega križa.

Delovišča bo pregledala inšpekcija

Potem ko je v delovni zapori pri Postojni v nedeljo in ponedeljek zjutraj prišlo do dveh večjih prometnih nesreč, je vlada na četrtkovi seji sprejela sklep, naj ministrstvo za infrastrukturo skupaj z ministrstvom za notranje zadeve in Darsom pripravi poročilo o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah. Ministrica Alenka Bratušek, ki opravlja tekoče posle, se je z vsemi ključnimi deležniki sestala danes.

Sestanek o prometni varnosti ob avtocestnih deloviščih