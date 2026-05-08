Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Prometni kaos epskih razsežnosti': jeza zaradi preveč gradbišč hkrati

Ljubljana, 08. 05. 2026 15.43 pred 26 minutami 3 min branja 31

Avtor:
T.H. STA
Širitev štajerske avtoceste pri Ljubljani

"Gre za popoln razpad prometne pretočnosti države," ob prometnem kolapsu na avtocestnem križu obrtna zbornica opozarja, da so razmere na slovenskih avtocestah postale nevzdržne, nevarne in gospodarsko škodljive. Od pristojnih zahtevajo takojšnje ukrepanje, med drugim omejitev števila delovišč na avtocestah. Inšpektorat za infrastrukturo je medtem začel pregledovati posamezna delovišča po državi.

Na štajerski avtocesti med Domžalami, Sneberjem in Zadobrovo vlada prometni kaos epskih razsežnosti, podobno stanje se pojavlja tudi na primorski avtocesti pri Postojni, na območju Ravbarkomande in na številnih drugih ključnih prometnih odsekih, se hudujejo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Preberi še Zakaj delavcev na avtocesti ni vedno, ko se peljete mimo?

Vsakodnevni večkilometrski zastoji, večurne zamude ter vse pogostejše prometne nesreče niso več zgolj prometni problem, temveč resna grožnja varnosti ljudi, gospodarstvu in normalnemu delovanju države, so opozorili. Darsu so ob tem očitali, da je hkrati odprl preveliko število obsežnih del na najpomembnejših prometnih žilah države, ne da bi zagotovil ustrezne obvoze, prometno pretočnost ali minimalne varnostne standarde za uporabnike cest.

'Popoln razpad prometne pretočnosti države'

Kar danes spremljamo na slovenskih avtocestah, po besedah predsednika sekcije za promet pri OZS Petra Piška ni več zgolj nevšečnost za voznike. "Gre za popoln razpad prometne pretočnosti države. Vsakodnevno so ogrožena življenja ljudi, vozniki tovornjakov po več ur stojijo v kolonah, podjetja pa trpijo ogromno gospodarsko škodo. Nedopustno je, da Dars istočasno odpira tolikšno število velikih investicij brez jasnega načrta, kako bo država v tem času sploh normalno funkcionirala," je prepričan.

Zastoj zaradi nesreče pred delovno zaporo pri Postojni
Zastoj zaradi nesreče pred delovno zaporo pri Postojni
FOTO: Bobo

Na OZS poudarjajo, da slovensko gospodarstvo ne more več nositi posledic prometne paralize. Vsaka ura v zastoju pomeni izgubljene delovne ure, zamude pri dobavah, dodatne stroške goriva, zamujene termine in neposredno škodo za podjetja, izvoznike, obrtnike ter prevoznike. Posebej alarmantno pa je dejstvo, da se ob popolnoma zasičenih prometnih koridorjih povečuje tudi tveganje za najhujše prometne nesreče, so opozorili.

"Po vsaki novi tragediji poslušamo enake odgovore in opravičila. Dovolj je. Slovenija potrebuje takojšnje krizno upravljanje prometa, in ne birokratskih pojasnil. Če država ni sposobna zagotavljati osnovne prometne varnosti in pretočnosti, potem imamo resen sistemski problem," je še dodal Pišek.

Zahtevajo omejitev sočasnih zapor in gradnjo ponoči

Od Darsa in ministrstva za infrastrukturo na OZS zahtevajo takojšnjo uvedbo konkretnih izrednih ukrepov. Med njimi so v sporočilu nanizali omejitev sočasnih zapor in del na ključnih avtocestnih odsekih, okrepljeno izvajanje del v nočnem času ter vzpostavitev učinkovitejšega prometnega režima in kriznega upravljanja.

Širitev štajerske avtoceste pri Ljubljani
Širitev štajerske avtoceste pri Ljubljani
FOTO: Luka Kotnik

Ob tem se jim zdijo nujni tudi večja prisotnost prometnih služb na najbolj kritičnih točkah, bistveno bolj transparentno in dnevno obveščanje javnosti o dejanskih učinkih zapor ter priprava jasnega nacionalnega načrta za zagotavljanje pretočnosti slovenskega avtocestnega križa.

Delovišča bo pregledala inšpekcija

Potem ko je v delovni zapori pri Postojni v nedeljo in ponedeljek zjutraj prišlo do dveh večjih prometnih nesreč, je vlada na četrtkovi seji sprejela sklep, naj ministrstvo za infrastrukturo skupaj z ministrstvom za notranje zadeve in Darsom pripravi poročilo o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah. Ministrica Alenka Bratušek, ki opravlja tekoče posle, se je z vsemi ključnimi deležniki sestala danes.

Sestanek o prometni varnosti ob avtocestnih deloviščih
Sestanek o prometni varnosti ob avtocestnih deloviščih
FOTO: Ministrstvo za infrastrukturo

Sestanka so se med drugim udeležili tudi minister za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle, Branko Zlobko, namestnik generalnega direktorja policije Beno Meglič, predsednik uprave Darsa Andrej Ribič in direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik Kafol.

Bratuškova je od Darsa in policije zahtevala poročilo o pripravi zapor z zoženji ter od Darsa ukrepe za večjo varnost. Inšpektorat za infrastrukturo pa je začel pregledovati delovišče pri Postojni, sledile bodo še meritve širine cestišča v zapori. Hkrati bodo danes in v naslednjih dneh opravili tudi inšpekcijske preglede na deloviščih Domžale, Kozina, Rebrnice in Slovenska Bistrica ter na drugih deloviščih avtocest in hitrih cest.

promet zastoji dars delovišča zapore avtoceste

Šefic s proizvajalci montažnih hiš o zagotavljanju nadomestitvenih objektov

Za Stevanovića razrez dober, GS in Levica o avtokraciji nastajajoče koalicije

24ur.com Pišek: Mi smo ujetniki Darsa, prevozniki zahtevajo povračilo škode
24ur.com Prevozniki bentijo: zaradi zastojev napovedali zapore avtoceste
24ur.com Dars: Javni uslužbenci naj ob prometno obremenjenih dnevih delajo od doma
24ur.com Rebernice morda kmalu znova prevozne tudi za osebna vozila
24ur.com Predlog zakona o cestninjenju: nova vinjeta, davek na zastoje. 'Bili bi dvakrat kaznovani'
24ur.com Na štajerski avtocesti poostren nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi
24ur.com Konec tedna bo v znamenju vzdrževalnih in obnovitvenih del, pričakujte zastoje
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI31

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
_endrug
08. 05. 2026 16.34
Pa saj ne morejo kar zapreti gradbišč. Lahko jih pa v enem mesecu.
Odgovori
0 0
PIKAPOLONICA1994
08. 05. 2026 16.33
DARS vse zanika....se spomnite X-files....."vlad vse zanika" ali "resnica je nekje zunaj".....to je ta naš nesposobni DARS
Odgovori
0 0
paru
08. 05. 2026 16.33
Kako je pa z veterinarko iz Postojne , ki se ni oglašala na telefon policije? Še kar proučujete kaj boste naložili raji v odgovoru? Prekinitev del. razmerja in to je to. Na cesto in naj jo pometa...
Odgovori
0 0
Fair
08. 05. 2026 16.31
V torek sem se peljal po dolgem, dolgem času v LJ. Malo po AC, malo po stari cesti. 3 ure do tja in isto nazaj. Če mi kdo podari vilo v centru LJ je nočem in prav smilijo se mi ljudje, ki se vsak dan gužvajo na cesti. Sedaj sem kar vzljubil svoje mesto.
Odgovori
+1
1 0
xoxotox6
08. 05. 2026 16.28
v normalnijh državah EU delajo taka dela ponoči in na gradbišču nosijo čelade, v pašaluku pa nimajo vidnega kota in delajo samo podnevi max 3-4h efektive na dan za 24-7 zapore, največ delajo ob državnih praznikih ker država ki jih hrani prezirajo.. vse kažena na vakum v glavah zato jim " strokovnjaki" določijo terminologijo, delajo podnevi in ne nosijo zaščitnih čelad?????????
Odgovori
+1
1 0
jonasz
08. 05. 2026 16.26
To je možno samo pod aneks Alenka Bratušek 2,5 mil +, evo primer - okoli Zadobrove so poleg nepretočne obv. zaprli kar del ceste v Zadobrovo in naredili še dodatno zmedo in zastoje pa to je dobesedno jeb... naroda v glavo!!!
Odgovori
+1
1 0
Clovek_002
08. 05. 2026 16.25
Tako je! Ponoči naj se dela, pa ena avtocesta naenkrat, ne vse na večih koncih in na vsakem delovišču šest delavcev, ki itak ne zmorejo sami in jih šibajo gor in dol!
Odgovori
+1
1 0
Polde8
08. 05. 2026 16.19
Sedaj bodo dela se Ivančna - bič, da ne kdo prikrajšan.
Odgovori
0 0
Sandokkan
08. 05. 2026 16.17
Afrika!!!!
Odgovori
+1
2 1
Ricinus
08. 05. 2026 16.15
Glede na situacijo, ki so jo zakuhali bi morala celotna vodstvena struktura DARS in strokovne službe ministrstva za infrastrukturo dobiti odpoved delovnega razmerja bre možnosti ponovne zaposlitve v službah, ki so vezane na javni denar.
Odgovori
+9
9 0
Kardinal v Kristusu
08. 05. 2026 16.26
Ne pretiravaj
Odgovori
-3
0 3
sektor1
08. 05. 2026 16.15
Čemu mi plačujemo vinjete ????
Odgovori
+2
4 2
Omizje
08. 05. 2026 16.13
še dohtarji naj delajo ponoči ne samo urgenca
Odgovori
+0
1 1
Stojadina-sportiva
08. 05. 2026 16.12
Kaos je na vseh področjih če smo pošteni, vse gre samo dol, cene pa na gor...ne bo šlo v nedogled v celofan zavijat pa izgovorov iskat.
Odgovori
+5
6 1
Bourne
08. 05. 2026 16.09
Tole ni še nič. Počakajte še mesec in pol, ko se bodo vsem našim oboževalcem slane vode pridružili še evropski. In ko bodo lokalci znoreli in začeli blokirati lokalne ceste.
Odgovori
+6
6 0
Buci in Bobo
08. 05. 2026 16.08
Kje so šele neizgrajene avtoceste...🤦‍♂️
Odgovori
+3
3 0
Buci in Bobo
08. 05. 2026 16.08
Proooooosim?
Odgovori
+1
2 1
Rock n rolling
08. 05. 2026 16.07
Tole je pa nevzdržno. Toliko plačujemo za ceste,mi pa preživljamo dneve na cestah zaradi zastojev. Podenj od pidna😡😡
Odgovori
+6
6 0
AshBurton
08. 05. 2026 16.07
In spet nihce ne bo odgovarjal za tole popolno bedarijo in neumnost!!!
Odgovori
+3
4 1
nivo
08. 05. 2026 16.06
Take anarhije na cestah pa do zdaj še ni bilo. Za to in nastale nesreče bi moral nekdo prevzeti osebno odgovornost.
Odgovori
+2
2 0
boslo
08. 05. 2026 16.03
Provizije, izključno provizije so vzrok večih delovišč
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Igralec odkrito o odraščanju z mamo lezbijko
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
zadovoljna
Portal
Na ulicah Ljubljane privabljala poglede v hlačah, ki jih želi imeti vsaka
Borili sta se za istega moškega, danes pa ...
Borili sta se za istega moškega, danes pa ...
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Največja napaka, ki vas drago stane
Največja napaka, ki vas drago stane
vizita
Portal
Šokantna resnica o slanini: Je res tako škodljiva kot cigareta?
Nihče ni verjel vanjo, dekle pa je vsem vzelo sapo
Nihče ni verjel vanjo, dekle pa je vsem vzelo sapo
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Zakaj morda zavržete najboljši del sadja
Zakaj morda zavržete najboljši del sadja
cekin
Portal
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
moskisvet
Portal
Pri 63 slovenska pevka še vedno ena lepših na sceni
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
dominvrt
Portal
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
okusno
Portal
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Zaradi očetove bolezni je začel delati kombučo, danes jo pije cela Slovenija
Zaradi očetove bolezni je začel delati kombučo, danes jo pije cela Slovenija
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699