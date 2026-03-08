Naslovnica
Slovenija

O tem ne govorimo, lažje nam je, če ne vemo

Ljubljana, 08. 03. 2026 16.00

Avtor:
Sara Volčič
Anja Klančar

Pred nekaj dnevi sem med kratkočasenjem na telefonu, lahkotnim brskanjem po vsebinah z željo, da bi me malo razvedrile, naletela na vsebino, ki je nisem iskala, še manj želela videti. Na zaslonu se je pojavil črni trak, izraz sožalja ob smrti mladega fanta, ki je bil, kot sem kasneje izvedela, natanko toliko star kot moja hčerka. Mladenič v svojih dvajsetih, mladi mož, ki je imel vse pred seboj, si je vzel življenje. Močno me je presunilo, stisnilo v želodcu. Odtlej moje misli večkrat potujejo k njemu. Premišljujem o vzrokih njegove odločitve, boli me, pa čeprav ga sploh nisem poznala in ne vem, kdo je bil.

A bil je sin nekoga, morda brat nekoga, partner nekoga, prijatelj nekoga, sodelavec nekoga, sosed nekoga ... in vsi ti ljudje so zdaj v bolečini, oviti v črnino vprašanj, na čelu z vprašanjem: zakaj? Mladi mož je prekinil življenje, prekinil svoje sanje, želje, svojo prihodnost, vse, kar bi naredil, ustvaril, izkusil. Odšel je.

Vsak samomor globoko prizadene svojce. Kako (pre)živijo?
Vsak samomor globoko prizadene svojce. Kako (pre)živijo?
FOTO: Damjan Žibert

Podatki so naravnost zastrašujoči. Da smo v naši zeleni (po mojem mnenju in mnenju mnogih prečudoviti) deželi pri samem vrhu po številu samomorov v Evropi. Tu smo že leta na prvih treh stopničkah, a takšnih dosežkov si ne želimo. Skoraj vsak dan si v naši deželi nekdo vzame življenje. Po podatkih NIJZ si je leta 2024 (podatkov za lansko leto NIJZ še ni objavil) vzelo življenje kar 363 oseb, od tega 275 moških in 88 žensk. In da, vmes so tudi mladi, tako mladi, kot je bil fant, ki je to storil nedavno, in tudi mlajši, celo mladoletniki. A o konkretnih primerih ne poročamo, tako narekujejo tudi smernice strokovnjakov, ljudi, ki vedo, zakaj je prav, da tega ne počnemo. Morda pa se sama včasih sprašujem, bi bilo bolje, da bi? Da bi skušali razumeti, kaj jih je pripeljalo tako daleč, in da bi morda s poročanjem tistim, ki ravno zdaj stojijo na robu prepada, še preden stopijo tisti usoden korak naprej, pravočasno ponudili roko, jim dali občutek, da niso sami, jim sporočili, da obstaja rešitev, da ...? Da bi se z njimi poskušali povezati, pa četudi (le) skozi zaslon ali pisano besedo?

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kamorkoli pogledam te dni, se v smer, v katero gledam, prikradejo politiki, ki tekmujejo, da jim bo uspelo priti v tisto veliko dvorano v centru Ljubljane, v kateri bodo snovali lepšo prihodnost za nas vse, vsaj tako se nas trudijo prepričati. A besede o duševnih stiskah (popravite me, če se motim) ni pogosto slišati. O problematiki samomorov pri nas nikogar nisem slišala reči ene besede. O rešitvah, o njihovih programih za duševne stiske, o idejah za skrajšanje nesramno dolgih čakalnih vrst za psihologe, psihiatre, terapevte. Za vse, ki se znajdejo v duševnih stiskah, za vse, ki potrebujejo ta hip pri nas pomoč. Da ne bodo obupali, da ne bodo v naslednjih analizah NIJZ. Podkast, ki ga boste, upam, poslušali, je pogovor o tem, kako vsak samomor povzroči pravo razdejanje, je kot cunami, ki pokoplje vse, ki uniči tiste, ki ostanejo. Svojce, ki se bodo leta, desetletja, morda pa do smrti utapljali v občutkih krivde in vprašanj, ki jih bodo razjedali: "Ali sem naredil/-a dovolj? Kaj sem spregledal/-a? Če takrat ne bi naredil/-a tega, če takrat ne bi rekel/-la onega, če bi dovolil/-a tisto, če se ne bi skregal/-a, če, če, če ... teh čejev ni konca ne kraja. Vsak samomor menda globoko prizadene vsaj štiri ljudi, a verjetno jih je še mnogo več. In tudi ti ljudje so zdaj v stiski in tudi ti ljudje so dolgoročno bolj ogroženi, če ne dobijo pomoči. A težko govorijo, nimajo moči za to. Nekateri se tudi sramujejo, saj je samomor v naši družbi tabu, velika stigma, ki pade na vse, ne samo na tistega, ki ga je storil.

Anja Klančar odkrito govori o samomorih v njeni družini.
Anja Klančar odkrito govori o samomorih v njeni družini.
FOTO: Damjan Žibert

Zato je pričanje Anje Klančar, ki ima težko izkušnjo samomora v družini, še toliko bolj dragoceno. Imela je 21 let, ko je lepega dne kot strela z jasnega, brez vnaprejšnjih znakov, alarmov, kakršnih koli opozoril, samomor storila njena mama, stara komaj 52 let. O tem, kaj je sledilo, kakšne poti, tudi nefunkcionalne, je mlada študentka ubirala, da bi tešila neznosno bolečino, je pisala tudi v knjigi Ko izgubiš. 

V knjigi je opisala težko pot okrevanja po izgubi mame in očeta.
V knjigi je opisala težko pot okrevanja po izgubi mame in očeta.
FOTO: Damjan Žibert

V knjigi, v kateri je na oni svet sedem let zatem, ob težki bolezni sicer, na isti način odšel tudi njen oče. Storil je samomor, našla ga je sama. Kako je to preživela, kako se je izvlekla iz primeža žalosti, obupa, krivde in tudi jeze, ter o vseh drugih težavah, ki sledijo po samomoru bližnje osebe, je iskreno spregovorila. Tudi o tem, kako je s pomočjo terapije čez leta vendarle zadihala s polnimi pljuči, diplomirala, magistrirala, začela uživati življenje, potem pa leta 2023 še samomor brata. Star je bil 44 let. Uspešen, znan, na zunaj človek, ki mu prav nič ni manjkalo. Anja Klančar je izgubila tri bližnje osebe - mamo, očeta in edinega brata zaradi samomora. "Na nas, svojce umrlih zaradi samomora, ljudje pozabljajo. Besedo samomor dolgo nisem sploh mogla slišati, a danes govorim o tem, ker želim pomagati," je na kratko zaključila Klančarjeva, ki kljub veliki tragediji, ki jo je doletela, hodi po svetu pozitivna, se veseli življenja in vsakega novega dne.

samomor duševna stiska svojci

