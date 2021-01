Beseda leta 2020 je postala karantena, drugouvrščeno kolesarjenje

Glasovanje za besedo leta je potekalo od 4. januarja do danes opoldne, ko so razglasili besedo, ki je najbolj zaznamovala prejšnje leto, ob njej pa še kretnjo leta. Do nedelje so lahko pesniško navdahnjeni oddali tudi pesem leta, ki vsebuje vse besede kandidatke.

Besede, ki so si prislužile kandidaturo, so bile povezane z epidemiološko situacijo. To so bile cepivo, karantena, kolesarjenje, mehurček, pozitiven, predihovalnik, rahljanje, šolotožje, zoom, 14 dni in neleto.

Katarina Keber z Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU je na spletni razglasitvi besede leta povedala, da je karantena arhaična beseda, ki je postala moderen pojem. Beseda izhaja iz italijanske zveze quaranta giorni, kar pomeni 40 dni. To je bilo obdobje izolacije. Prvo karanteno so uvedli leta 1377 v Dubrovniku, pozneje pa so jo poznali tudi v drugih obmorskih pristaniških, je še povedala.