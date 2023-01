Beseda leta 2022 je gasilec, kretnja pa Vse je v naših rokah

Kot je ob razglasitvi besede leta povedala vodja akcije Simona Klemenčič z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, so do današnje prireditve prejeli več kot 4000 glasov za omenjene finaliste. Največ – 1032 glasov – je prejela beseda gasilec, ki ji sledita svoboda (772 glasov) in draginja (579 glasov), ki je, kot so spomnili pri ZRC SAZU, tudi Delova beseda leta.

Glasovanje za besedo leta je bilo odprto vse do danes pet minut do opoldne, ko so že sedmo leto zapored razglasili besedo, ki je najbolj zaznamovala minulo leto. Komisija je za besedo leta 2022 za finalistke izbrala bot, draginja, energent, femicid, gasilec, povzemalnik, predator, predsednica, supervolilno leto, svoboda in vojna.

O letošnjih finalistkah so odločali poleg Simone Klemenčič še Kozma Ahačič z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Marijan Dović z Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, Slavko Jerič s portala MMC RTV, Gregor Pobežin z Inštituta za kulturno zgodovino ZRC SAZU, Petra Svoljšak z Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, Valerija Škof iz Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije ter Agata Tomažič iz uprave ZRC SAZU. Kot je poudarila Simona Klemenčič, je imela komisija veliko dela, saj je izbirala med kar 253 poslanimi predlogi.

Ob razglasitvi besede leta je na prireditvi kot gostja nastopila tudi jezikoslovka Mateja Jemec Tomazin, ki je zaposlena v terminološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in je obenem tudi gasilka. V kratkem nagovoru je opozorila na pomen gasilcev in njihove pomoči ter spomnila na dva lanska dogodka, ki sta potekala hkrati – požar na Krasu in gasilska olimpijada v Celju – ki sta sporočala, kako enotni so lahko gasilci.

Na slovesnosti so razglasili tudi kretnjo leta, katere izbor je potekal pod okriljem Zveze društev gluhih in naglušnih. Izbor za kretnjo leta je predstavila Valerija Škof. Kot je spomnila, zanjo glasujejo že štiri leta. Po kretnjah ustava, koronavirus, PCT je zmagovalna kretnja leta 2022 Vse je v naših rokah. Kretnja je vzeta po naslovu razstave na Jakopičevem sprehajališču. Na drugo mesto se je uvrstila kretnja za Roberta Goloba, ki je sestavljena iz črke r in kretnje za kodre.

Za pesem leta so po besedah Simone Klemenčič prejeli 11 predlogov. Komisijo je najbolj prepričala pesem zamejskega avtorja Petra Verča, ki sicer nima naslova, začne pa se z besedami V sebe poglej, človek tega časa.

Prireditev sta povezovala Boris Kern in Agata Tomažič, ki sta se večkrat pošalila tako na svoj račun kot na družbeno-politično realnost, predstavila pa sta tudi t. i. alternativni izbor. Prek posnetkov je svoje besede leta povedalo nekaj znanih Slovencev, med njimi tudi TV voditelj in novinar Saša Krajnc, ki je dejal, da je njegova beseda minulega leta kolektiv. Svoje besede je v slovenščini predstavilo tudi nekaj Ukrajincev, za katere je ZRC SAZU pripravil tečaj slovenskega jezika.

Za besedo leta in kretnjo 2021 je bila izglasovana PCT – kratica za prebolel, cepljen, testiran.