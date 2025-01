Beseda leta 2024 je postala genocid, kretnja leta pa mir

Po številu glasov javnosti sta se na drugo in tretje mesto uvrstili omrežnina in dvoživka .

V komisiji, ki je izbrala finalistke, so bili predstavniki ZRC SAZU Kozma Ahačič, Marijan Dović, Dan Podjed, Agata Tomažič in vodja akcije Simona Klemenčič, Slavko Jerič z MMC RTV Slovenija in Valerija Škof iz Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije.

Komisija je izbrala tudi novotvorjenko leta 2024. To je preturizem, ki je nastala po vzoru angleške besede overtourism, kar označuje prekomerni turizem.

Lani je največ glasov v izboru dobila beseda ujma v navezavi na poplave, ki so prizadele državo.