Beseda leta 2025 je božičnica

Finalistke za besedo leta so bile še carina, dolgotrajna oskrba, dvojna raba, flotilja, iskljiv, paliativa, redke zemlje, somestje, tiktokizacija in zastoj. Komisija jih je izbrala izmed 470 prispelih predlogov, nato pa jih je prepustila v izbiro javnosti, ki je lahko glasovala vse do danes tik pred razglasitvijo.

V komisiji, ki je izbirala finalistke, so bili vodja akcije Beseda leta Simona Klemenčič in Kozma Ahačič z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, Marijan Dović z Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede, Dan Podjed z Inštituta za slovensko narodopisje, Slavko Jerič z MMC RTV Slovenija, Gregor Pobežin z Inštituta za kulturno zgodovino, Petra Svoljšak z Zgodovinskega inštituta Milka Kosa, Valerija Škof iz Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in Agata Tomažič iz uprave ZRC SAZU.

Leto prej je bil za besedo leta izbran genocid in za kretnjo leta mir.