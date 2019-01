Beseda leta je čebela

Beseda leta 2018 je čebela. Dobila je večino od več kot 2000 glasov, na drugo mesto se je uvrstila mikroplastika, tretja je skodelica kave.

Akcijo so pripravili pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Med več kot 200 predlogi so izbrali deset finalistk, izmed njih pa so sodelujoči kot tisto, ki je najbolj zaznamovala minulo leto, izbrali čebelo.

Poleg omenjenih treh so se v finale uvrstile še generalka, orbanizacija, risoroman, sovraštvo, tekstati, tipanka in varda.

Strokovna komisija pa je že pred dnevi razglasila najboljši neologizem - drečka. Sestavljena je iz besed drek in vrečka in pomeni vrečko za pobiranje pasjih iztrebkov.

Lani je bila beseda leta evropski prvaki, predlanskim pa begunec.