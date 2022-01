PCT beseda in kretnja leta 2021

Beseda, ki je najbolj zaznamovala leto 2021, je PCT. Besede leta so besede, ki ujamejo duh časa, v katerem živimo, je ob razglasitvi dejala predsednica komisije in vodja akcije Beseda leta Simona Klemenčič, ki upa, da večino tokratnih finalistk kmalu ne bomo več potrebovali. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je za kretnjo leta 2021 izbrala PCT, saj je ta dobila največ glasov.

icon-expand Izbor besede leta. FOTO: ZRC SAZU Tokratno besedo leta ste izbirali med naslednjimi finalistkami, ki jih je decembra lani izbrala strokovna komisija v sestavi Kozma Ahačič (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU), Marijan Dović (Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU), Slavko Jerič (MMC RTV), Simona Klemenčič (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU), Gregor Pobežin (Inštitut za kulturno zgodovino ZRC SAZU), Petra Svoljšak (Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU), Valerija Škof (ZDGNS) in Agata Tomažič (ZRC SAZU): - dolgi kovid, komunikacija, kronometer, odlok, PCT, poživitven, proticepilec, samotestiranje, sledilnik, stroka in voda. Kot so sporočili na prireditvi, je zmagovalka leta 2021 beseda PCT, tesno za njo pa se je uvrstila beseda voda. Kot so navedli na inštitutu ZRC SAZU, si med neologizmi kot najbolj posrečen omembo zasluži koronijec - za pripadnika generacije, rojene v času korone. Besedo leta izbirajo od leta 2016 dalje, po kronološkem zaporedju, pa so si sledile takole: begunec. evropski prvaki, čebela, podnebje in pa karantena. Kretnjo izbirajo šele tretje leto. Leta 2019 je bila izbrana kretnja ustava, leta 2020 koronavirus, za kretnjo leta 2021 pa je bila izbrana kratica PCT. Ob besedi leta še pesem leta Izbor kandidatk za besedo leta je obenem težko pričakovano gradivo za t. i. pesem leta - ta mora vsebovati vse naštete besede in še kaj po lastnem navdihu. Avtor ali avtorica najboljše pesmi za nagrado dobil zvočno knjigo, Jurčičevega Desetega brata v interpretaciji Iztoka Mlakarja, ki ga podarja Založba kaset in plošč RTV. Se je pa izbira besede leta že 'prijela' v družbi, saj so na družbenih omrežjih, kjer delujeta ZRC SAZU ali RTV, v komentarjih na objavo na spletnem portalu ali po e-pošti dobili več kot dvesto predlogov.