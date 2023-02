'Ata, ne priti v šolo, ker boš prišel pijan in mi boš naredil sramoto'

Prvič je bil pijan pri 13 letih, potreba po alkoholu pa je bila iz leta v leto večja, svojo izkušnjo opisuje Marjan Drčar. "Po 20 letih zakona sem pristal na cesti, ker me je žena vrgla iz stanovanja in sem postal klošar." Nato se je zatekel na kmetijo k prijatelju, kjer sta veselo popivala skupaj. "Vse, kar sva pripravila za zimo, recimo drva in seno, sva prodala in sva imela za pijačo. Velikokrat je za hrano zmanjkalo, ampak za liter vina pa ni zmanjkalo."

Bridko zgodbo ima za seboj tudi Vinko Hribar. "Jaz sem v življenju dvakrat ločen, potem mi je hčerka umrla. Sem imel take izkušnje in sem vse to sam premleval." Kdaj zapadeš v odvisnost, se sploh ne zavedaš, pravi. Alkohol je začel kmalu teči že zjutraj po zajtrku. "Sem znal tam od tri do pet litrov vina na dan spiti."

Marjan se je uspel ponovno postaviti na noge sam, trezen je že skoraj 20 let. Vinko je po pristanku v psihiatrični kliniki še vedno v programu socialne rehabilitacije, alkohola ni poskusil že leto in pol. Sicer pa povzroča pitje veliko stisko bližnjim, pravi Marjan, ki mu je ob misli, kaj je počel sinu, neizmerno hudo. "Velikokrat me je prosil: "Ata, nehaj piti." "Ata, ne priti v šolo na roditeljski sestanek, ker boš prišel pijan in mi boš naredil sramoto." "Ne priti na rojstni dan, ker imam povabljene prijatelje, ker mi boš naredil sramoto." A jaz kot zanalašč takrat pijan domov."

Zato letošnja akcija 40 dni brez alkohola poziva k solidarnosti s svojci alkoholikov, ki naj o težavah spregovorijo. Tam, kjer se pojavljajo nasilje, zlorabe in zanemarjanje, so posledice pri otrocih še hujše. Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas, pravi: "Ocenjujemo, da je v Sloveniji več kot 70.000 otrok, ki se srečujejo z alkoholikom v svoji družini oziroma z rednim opijanjem staršev. Tretjina družin, ki pride k nam, ima ta problem v svoji sredi."

Je pa zaskrbljujoče tudi stanje pri mladih. "Vsak sedmi 15-letnik in vsak četrti 17-letnik posega po alkoholni pijači kar vsak teden," razlaga Karmen Henigsman iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Simona Felser, v. d. generalnega direktorja Javne agencije RS za varnost prometa, dodaja: "Lani je bilo sedem mladostnikov v starosti od 15 do 17 let, ki so pod vplivom alkohola povzročili prometno nesrečo."

K odgovornemu odnosu do alkohola zato pozivajo tudi na cesti, v službi in družbi. Pa ne le 40 dni, ampak vse leto.