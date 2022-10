Besedni spopad Janše in Tonina: 'Dogovor, ki ga navajaš, je plod domišljije'

Meni, da bi lahko zadevo delno preiskala komisija državnega zbora za nadzor javnih financ, ki po zakonu pripada opoziciji. "Po logiki in praksi pripada vodenje največji opozicijski stranki, vendar jo je vladna koalicija dodelila Jerneju Vrtovcu (iz NSi). Rezultati so znani," je dejal Janša.

Prvak SDS je na družbenem omrežju namreč zapisal, da je bil predlog za preiskovalno komisijo, naj preišče odtekanje državnega denarja iz družbe Gen-i v oaze in privatne žepe, saj da tega od Policije, tožilstva in sodstva ni za pričakovati, narejen že maja letos. "A da vse od takrat zaman čakamo podpise Nove Slovenije," je dejal in s tem pod žaromete postavil Toninovo stranko. Potrebujejo sicer 30 podpisov, je dodal.

Skupaj sta sodelovala v koaliciji, zdaj v opoziciji. A tudi nekoč najtesnejša zaveznika sta se danes znašla na nasprotnih bregovih. Kot kaže, so se tako tudi vezi med vodjema opozicijskih SDS in NSi, Janezom Janšo in Matejem Toninom , začele trgati. Na očeh javnosti sta si namreč na spletu izmenjala ostre besede.

"Ker gre vodenje najpomembnejšega nadzornega organa, ki pripada opoziciji, seveda stranki z osem in ne stranki s 27 poslanci?" je na slednje odgovoril Janša . "Ne sprenevedajmo se, saj vsi vemo, da gre za dogovor med Gibanjem Svoboda in Novo Slovenijo, ki ga je stkal Marko Pogorevc," je prepričan prvi mož največje opozicijske stranke.

Vendar pa mu Tonin ni ostal dolžan. "Ko bo SDS popolnila svoja mesta v Komisiji za nadzor obveščevalnih služb (KNOVS) in Komisiji za nadzor javnih financ (KNJF), se lahko pogovarjamo tudi o preiskovalki. Pred tem pa je treba vzpostaviti opozicijsko večino v KNJF, da bo Jernej Vrtovec sploh lahko delal," je poudaril in dodal, da trenutno SDS uspešno blokira tudi civilni nadzor nad obveščevalci.

Nova vlada po parlamentarnih volitvah še sploh ni bila sestavljena, ko se je med nekdanjima velikima koalicijskima zaveznicama SDS in NSi že vnel spor. V SDS so namreč trdili, da so na račun NSi izgubili eno predsedniško mesto v parlamentarnih odborih ter da so jih izigrali.

Po matematičnem izračunu in razrezu, ki sta ga pripravila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in njen kabinet, je stranki SDS najprej pripadalo šest predsedniških mest, zdaj pa jih imajo le pet. Poslanska skupina NSi je namreč na seji kolegija predsednice DZ predlagala dopolnilo, ki je mesto predsednika komisije za nadzor javnih financ dodelilo njim, ob podpori koalicije pa je kolegij ta predlog potrdil.

NSi-jev poslanec Aleksander Reberšek je poudaril, da je bil njihov predlog državotvoren, kar se je izkazalo s sprejetim dopolnilom. Ker skladno s poslovnikom vodenje Komisije za nadzor javnih financ in Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pripada opoziciji, je edino korektno, da si opozicijski stranki vodenje teh dveh komisij razdelita, je dejal.

"Zahtevali nismo nič manj in nič več, kot nam pripada, torej šest predsedniških in šest podpredsedniških mest. Dejstvo je, da smo oškodovani za eno predsedniško mesto. S tem se krši 33. člen Poslovnika DZ in menimo, da na takšen način DZ ne more nadaljevati s svojim delom," je medtem protestirala vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. Glede besed predsednice DZ, da je bil "razrez zastavljen tako, kot mora biti, ampak v Državnem zboru velja večinsko pravilo in izglasovan je bil amandma, ki je bil predlagan s strani NSi", je Godčeva opozorila, da potemtakem to pomeni, da lahko večina odloči o tem, da Poslovnik DZ ne velja.

V SDS se tako že konec maja z razrezom niso strinjali in že takrat zahtevali, da se upošteva matematični izračun na podlagi velikosti poslanske skupine. Dejali so, da do takrat ne bodo oddali svojih predlogov imen za predsedniška in podpredsedniška mesta v odborih ter za podpredsednika DZ, in jih, glede na spletno stran vlade, tudi še niso. Na seznamu razpisanih komisij KNOVS namreč manjka.