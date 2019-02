Besedno obračunavanje: 'Bržan Rožle, ki bi rad postal Kekec'

Obračunavanja med novim in starim županom v Kopru še ni konec. Novi župan Aleš Bržan je pred dnevi dejal, da na občini iz omare padajo okostnjaki in da imajo že kar mrtvaški ples. Zdaj je pojasnil, da je bila to metafora za račune lanskega leta, ki jih morajo pokrpati v letošnjem proračunu. Njegov predhodnih Boris Popovič pa mu ni ostal dolžan. Kot pravi, je Bržan samo Rožle, ki bi rad postal Kekec.