Besen zdravnik: Po 13-urnem delovniku še detektivska dela za ZZZS

"Zadeve so postale nore in bizarne in za bruhat." Tako ogorčen je pediater in družinski zdravnik Dušan Baraga nad sistemom, ki od njega zahteva vedno več birokracije. V začetku tega tedna je od ZZZS dobil dopis, naj pojasni, zakaj je dal mami stalež za nego bolnega otroka, saj njen partner dela le po štiri ure na dan in bi torej otroka lahko negoval on.

Vsak posameznik mora sam podpisati izjavo, da nekdo drug ne more paziti otroka. Zakaj se more torej s tem ukvarjati zdravnik? Sprašuje se, ali naj sedaj tistih nekaj minut, ki jih ima na voljo za posameznega pacienta, nameni za detektivsko delo in naj starše zaslišuje o tem, kje, kaj in koliko delajo njihovi partnerji, so morda na dopustu, bolniški, bi skrb za bolne otroke lahko prevzeli stari starši ...