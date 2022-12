Bešič Loredan: Če ne bi imel varovanja, ne bi opravljal svojega dela

Minister za zdravje in podpredsednik vlade Danijel Bešič Loredan je priznal, da sta se sta se z Milošem Njegoslavom Milovićem srečala dvakrat na ministrstvu za zdravje. Pogovarjala sta se o varnosti na ministrstvu. Po besedah Bešiča Loredana mu je Milovič svetoval brez pogodbe. V sklopu teh sestankov so se med drugim dogovorili celo za selitev ministrove pisarne.

"Da, srečala sva se. Jaz sem ga dvakrat videl, sodelovanja nimamo, dokumentov ni, pogodbe ni," je dejal Danijel Bešič Loredan.

Minister za zdravje je s temi besedami priznal, da je nepravnomočno obsojeni nekdanji specialec v prostore ministrstva za zdravje prišel dvakrat – julija in avgusta in to na povabilo Bešiča Loredana.

"Jaz sem ga povabil. Pogovarjali smo se o varnosti na ministrstvu za zdravje," je pojasnil minister, ki je dodal, da v teh srečanjih ni nobenega ozadja in da je šlo pri srečanjih za posvetovanje.

V sklopu teh srečanj je padla tudi odločitev o selitvi ministrove pisarne. "Mi mamo novo pisarno, minister za zdravje je ločen, imamo pisarno, ki je ločena, in imamo sejno sobo, ki je ločena. To so varnostni ukrepi," je povedal Bešič Loredan. Ta odločitev naj bi bila posledica skupnega pogovora in ni bila storjena na pobudo Milovića.

Minister Bešič Loredan je sicer od vsega začetka zahteval neprestano varovanje. V skladu z uredbo ga 24 ur dnevno, vse dni v letu varuje Policija. Miloš Milovič v organizacijo varovanja ni vključen, so še sporočili iz Policije.

Če ne bi imel neprestanega varovanja, pravi minister, svojega dela ne bi opravljal. Po celjski aferi sta s predsednikom vlade dobila celo grožnjo s smrtjo, pa tudi sicer mu ves čas grozijo, je pojasnil minister.