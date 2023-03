Bešič Loredan: Dogajanja v UKC kažejo na potencialno koruptivna dejanja

"Gre za nedopustno dejanje. Očitno smo odprli Pandorino skrinjico izjemno potencialno težkega koruptivnega tveganja in dejanja. Odzivi ljudi na ministrstvu in pisma so številni. Oglašajo se tudi drugi s podatki," je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan dejal o aferi v UKC Ljubljana in odstopu nevrokirurga Romana Bošnjaka. Dodal je, da je njihov Urad za nadzor, kakovost in investicije 9. 3. v UKC Ljubljana poslal dopis, v katerem so vodstvo prosili, naj jim v zvezi s problematiko pošljejo račun, zapisnik in ostalo dokumentacijo. Do danes jim dokumentacije iz UKC Ljubljana še niso posredovali. Pojasnil je tudi, da afera odpira možnosti, da ne gre za osamljen primer, a da je pred takšnimi zaključki treba narediti natančno analizo stanja.

"Jaz upam, da bodo pristojne institucije svoje delo opravile. Kar se tiče glede ministrstva za zdravje, se bomo takoj, ko bomo iz UKC Ljubljana prejeli potrebno dokumentacijo in ko bomo lahko verodostojno ocenili stanje, lotili dveh zadev. Eno je ugotoviti, v kakšni meri je nevrokirurg zlorabil pooblastila in v kolikšni meri je to njegovo dejanje nekaj, kar bi moralo biti povsem nesprejemljivo. Drugi del pa je ugotoviti, v kolikšni meri gre za sistemski problem, v katerem se ta modus operandi izvaja še v drugih ustanovah."