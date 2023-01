PRENOS V ŽIVO: Bešič Loredan o težavah v slovenskem zdravstvu

Težave v zdravstvu se iz dneva v dan povečujejo. Od pomanjkanja družinskih zdravnikov, do visokih plač tistih, ki bodo storitve opravljali v ambulantah za neopredeljene, pa tudi dolge vrste čakajočih pacientov pred ZD Bežigrad. Vse to je v središču zdravstvenih razprav. Ob tem pa je zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću in direktorici ZD Ljubljana Antoniji Poplas Susič namenil ostre kritike. Minister bo na novinarski konferenci naslovil aktualne težave v slovenskem zdravstvu.

Zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan bo predvidoma ob 12. uri izvedel novinarsko konferenco o regijskih obiskih po zdravstvenih ustanovah, obisku estonske delegacije in drugih aktualnih temah. icon-expand Novinarska konferenca ministra za zdravje FOTO: Bobo