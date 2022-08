Bešič Loredan po očitkih: Zdaj bo vsebina, prej je bila prazna vreča

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan opozarja, da bolnišnice porazno črpajo sredstva za investicije, ki so jim na voljo. S strani urada za nadzor kakovosti in investicij v zdravstvo je bilo še opozorjeno, da milijoni evrov, ki bi lahko prinesli nujne izboljšave za paciente, ki čakajo v nesprejemljivo dolgih čakalnih vrstah ostajajo neporabljeni. Nasprotno, pa so se na ministra usuli očitki skupine zdravnikov, zbranih v skupini Zdravstvo.si, ki trdijo, da so z umikom novele zakona o javnem naročanju stopili v smer korupcije in dogovorne ekonomije v slovenskem državnem zdravstvu. Eden izmed njih, Marko Noč opozarja tudi na preplačila pri nabavi žilnih opornic.

