Bešič Loredan napovedal podaljšanje zamrznitve dopolnilnega zavarovanja

Pripravo izhodišč nove sistemske zakonodaje, ki bo opredelila financiranje zdravstvenega sistema od leta 2025, Bešič Loredan napoveduje za to jesen, sprejem pa spomladi 2024, je povedal v pogovoru za STA.

Kot je znano, si vlada želi ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje in ga prenesti v obvezno, in sicer z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je vložena v parlamentarni postopek. Sprva je bilo preoblikovanje predvideno s 1. septembrom, pred sredino sejo odbora DZ za zdravstvo pa je vlada predlagala dopolnilo za zamik začetka uveljavitve sprememb na 1. januar 2024. Člani odbora so vsa vladna dopolnila, tudi tega, potrdili.

Pri zamiku preoblikovanja dopolnilnega zavarovanja gre po ministrovih besedah za konsenz med vsemi deležniki. 1. januar 2024 so kot najboljši datum za uveljavitev sprememb določili zato, da se bo lahko sistem do takrat pripravil, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki bo zbiral nov prispevek, bo do takrat lahko okrepil svoje vrste, hkrati pa bo imela vlada jeseni dovolj časa za komunikacije z deležniki, je dejal.