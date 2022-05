Kakšna bo letošnja jesen? Prva prioriteta najverjetnejšega novega zdravstvenega ministra bo namreč nova, drugačna covidna strategija za morebiten nov val. "To pomeni, da bomo šli na priporočanje, na zaupanje, nič ne bo obvezno, šli bomo s pozitivnim PR-jem, vse skupaj bo vodil NIJZ," obljublja Danijel Bešič Loredan in na vprašanje, kdo bo to strategijo na NIJZ vodil, odgovarja: "Počakajmo, da pridemo do tja."

Strategija bo vključevala tudi rehabilitacijo postcovidnih bolnikov, stroka bo dajala smernice, politika se ne bo vtikala, pravi, zato jih bo vlada, če bo le mogoče, tudi upoštevala.

Naslednja prioriteta: da več kot 130 tisoč ljudi dobi osebnega zdravnika, zato tesno sodeluje z ekipo družinskih zdravnikov. "Oni so oblikovali na A4 strani nabor, ta nabor bomo upoštevali in s temi, ki so, moramo priti do tega, da bomo pacienti, ljudje prišli do zdravnika," dodaja Bešič Loredan.

Prva naloga bo skrajševanje čakalnih dob

Nič manj pomembno, ravno nasprotno je, pravi, da zdravstveni negi vrnemo tisto, kar si zasluži. "Kot so medicinske sestre bile v našem sistemu izigrane, posebej v času covida in tako malo vloge kot imajo in tako kot se ministrstvo ni ukvarjalo s tem delom zdravstvenega sistema, tega si ne smemo več privoščit," opozarja kandidat za zdravstvenega ministra.

Skrajševanje čakalnih dob najprej pomeni posodobitev čakalnih seznamov. "Glede na to, kako je ta sistem tekel zadnje leto, bo treba to naredit peš. Važno je, da ko to dobimo, da dobimo nek sistem, ki bo v bistvu verodostojen in bomo z digitalizacijo in informatizacijo zdravstvenega sistema prišli do tega, da bodo podatki ves čas ažurni in točni."

Obljublja tudi ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

S finančno injekcijo 500 milijonov evrov v naslednjih 18 mesecih želijo stabilizirati sistem in urediti te najbolj nujne zadeve. Potem pa naprej, kar so napovedovali vsi, a še nikomur ni uspelo: ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vendar šele, ko bodo poiskali načine in vire financiranja, da na koncu ne bomo plačevali več kot zdaj. "Ko najdemo teh 600 milijonov evrov, se bo ukinilo tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje," obljublja Bešič Loredan.

"Vpliv lobijev, vpliv tistih, ki tukaj vidijo svoje zaslužke in imajo zaslužke, je preprosto tako velik, da se reforme ne zgodijo," je problematiko zavarovanja junija 2013 opisal nekdanji zdravstveni minister Dušan Keber. Tomaž Gantar istega leta pa, da "reforme niso bile sprejete, zato ker je vedno nekdo bil zainteresiran, da se ne spremeni nič."

Tako skoraj vsi nekdanji ministri - zakaj torej Loredan meni, da bodo sami bolj učinkoviti? "Naša vizija je, da uredimo sistem, da postane sistem transparenten, pregleden, da postavimo pacienta v središče, da denar sledi pacientu. Ko to naredimo, bo moč teh interesnih skupin v zdravstvu bistveno manjša."

Zdravnik, ki je pred slabim desetletjem na ulice privabil več kot 4000 ljudi za ohranitev javnega zdravstva, ki je pred štirimi leti zbral več kot 10.500 podpisov za odstop ministrice Milojke Kolar Celarc in naj ortoped leta 2021, si je tako rekoč sam sešil zelo velike čevlje. "Se strinjam, čevlji so zelo veliki, v to ne vstopam sam. Drugič, vsaka poteza, ki bo, bo preverjena znotraj ekipe, ki bo močna, raznolika," še pravi Bešič Loredan.

Vsak ključni korak bo v celoti usklajen s predsednikom vlade, iskali pa bodo tudi širok konsenz s civilno družbo in vsemi zaposlenimi v zdravstvenem sistemu, obljublja.