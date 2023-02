Bešič Loredan pred skupščino ZZZS s pojasnili glede zdravstvene reforme

Člani skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) niso najbolj zadovoljni s pojasnili ministra Danijela Bešiča Loredana glede napovedane zdravstvene reforme in vloge, ki bi jo pri tem imel zavod. Je pa minister z zagotovilom, da se vladni očitki o koruptivnosti ZZZS ne nanašajo na skupščino ali upravni odbor, uspel nekoliko pomiriti zbrane na izredni seji.

Edina točka dnevnega reda izredne seje skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je bilo stališče zavoda glede napovedane zdravstvene reforme. Na sejo so povabili tudi ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, od katerega so pričakovali dodatna pojasnila o izhodiščih za reformo. Bešič Loredan je na seji izpostavil predvsem pomen transparentnosti sistema, da bo jasno, ali je zbran denar za zdravstvo uporabljen smotrno in učinkovito.

Poudaril je, da bodo, ko bodo na ravni vlade zedinjeni glede sprememb in ko bodo imeli zastavljene temelje, pristopili tudi do ZZZS. "V to vas bomo vključili. Druge poti ni," je zagotovil minister. "V tem hipu imamo več opcij, ki jih pretresamo. Ko jih bomo potrdili, bo o tem razpravljal še strateški svet za zdravstvo. O ničemer ne bomo odločali, ne da bi našli najširši možni konsenz," je še dejal. Ključna pri tem je digitalizacija, na ministrstvu pripravljajo tudi napovedan zakon o digitalizaciji zdravstva. Kot je ob današnji predstaviti osnutka izpostavila v. d. generalnega direktorja direktorata za digitalizacijo v zdravstvu Alenka Kolar, želijo predvsem sistem poenotiti. Ob tem vidijo največjo težavo pri iskanju ustreznih tehnoloških kadrov, med odprtimi vprašanji pa so predvsem, kateri zdravstveni delavci bodo imeli vpogled v pacientove podatke, v katere podatke in koliko časa ter kakšno vlogo bi pri tem imel pacient.

Član upravnega odbora ZZZS Borut Čeh je dejal, da pozdravlja kakršno koli reformo na tem področju, saj se na tem ni delalo zadnjih 20 let. Da pa mora biti ta strukturirana in narejena dobro. "Prav tako pozdravljam digitalizacijo, to je tudi edina pot naprej," je dodal, a ob tem poudaril, da bodo morali reševati tudi kadrovski problem. "Ne bomo morali zagotoviti le digitalizacije, temveč tudi kader, ki bo to digitalizacijo izpeljal." Predsednik skupščine Drago Delalut je bil z nastopom ministra le delno zadovoljen. "Pričakoval sem, da bo že danes jasno, kakšna naj bi bila reforma zdravstvenega zavarovanja," je dejal v izjavi za medije po koncu seje skupščine.