Bešič Loredan s predstavniki primarnega zdravstva in zdravstvene nege

V Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije pa so poudarili, da je osnova za začetek reševanja problema kadrovskega pomanjkanja in urejanja razmer na področju zdravstvene nege sprejem kadrovskih standardov in normativov, ki temeljijo na današnjih potrebah bolnikov.

Poskrbeti je treba za zadostno število ustrezno usposobljenega kadra, ki bo skrbel za varno in kakovostno zdravstveno obravnavo bolnikov, so dodali.

Minister napovedal tudi predstavitev interventnega zakona na področju zdravstva

Po pričakovanjih bodo govorili tudi o napovedanem interventnem zakonu za reševanje najbolj perečih problemov v zdravstvu.

Bešič Loredan je v torek potrdil, da so predlogi že sestavljeni in so jih v torek na kratko predstavili premierju Robertu Golobu. V kratkem bo tako steklo koalicijsko usklajevanje zakona, je napovedal.