Bešič Loredan: S transparentnostjo lahko rešimo veliko težav v zdravstvu

Državna svetnica Monika Ažman, predstavnica za področje zdravstva, je med drugim izpostavila, da je najprej treba poskrbeti za prave podatke, zato spodbuja ustrezno digitalizacijo. Zanimalo jo je tudi, kdaj bodo v snovanje reforme vključeni vsi pomembni deležniki v zdravstvu, kot so zdravniška in lekarniška zbornica ter zbornica zdravstvene in babiške nege, katere predsednica je Ažmanova.

Hkrati je opozorila na vse težje delovne pogoje zaposlenih v zdravstvu, zaradi katerih zapuščajo poklic, pa tudi pritiske in nasilje uporabnikov zdravstvenih storitev. Zanimalo jo je, ali ministrstvo tudi na tem področju pripravlja kakšne spremembe.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan ji je pritrdil, da tudi oni zaznavajo vse več nasilja nad zdravstvenim osebjem. Kot je dejal, so zakonodajni predlogi, kako to nasloviti, v pripravi. "Bomo videli, do kod lahko pridemo. Predvsem moramo izboljšati dostopnost in bo nasilja manj," je dejal.