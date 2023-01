Bešič Loredan se je kar dvakrat opravičil Jankoviću

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan se je na novinarski konferenci opravičil ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, ta pa je opravičilo sprejel. Janković se je ob tem tudi opravičil vsem, ki so čakali pred ZD Bežigrad.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan se je na novinarski konferenci najprej zahvalil predsedniku vlade Robertu Golobu, ki ju je z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem posedel ter omogočil njuno spravo. Nadaljeval je, da je "narobe razumel, da župan Janković pred novoletnimi prazniki ni uspel priti do mene. Če bi se takrat sestala, bi bila zadeva bistveno bolj drugačna. Na te mestu se mu opravičujem, opravičilo je iskreno."

icon-expand Zoran Janković v ZD Bežigrad FOTO: 24ur.com

Kot je pojasnil Bešič Loredan, se z Jankovićem nista uspela dobiti, on pa je imel napačne informacije iz različnih strani. Zato je napačno izjavil in predvidel, da ljubljanski župan želi prodati kateregakoli od zdravstvenih domov. S pomočjo predsednika vlade so se o tem odkrito pogovorili, Janković je pojasnil zadeve. Po prvem opravičilu, je sledilo še drugo opravičilo tudi tokrat zaradi "nepremišljenosti" izjav ministra za zdravja. "Na podlagi različnih mnenj sem nepravilno ocenil, da želi župan v korist prodaje in v korist pridobivanja premoženja na ravni MOL prodati zdravstvene domove."

Zdaj se bosta sestala, Bešič Loredan pa bo Jankoviću predal vso dokumentacijo okoli zdravstvenih domov. Vnaprej želijo na ministrstvu združiti lokalno raven in sekundardno raven UKC Ljubljana ter poiskati rešitve v najkrašjem možnem času za urgentni center UKC Ljubljana in za zdravstvene domove v Ljubljani.

"Te stvari bomo reševali za zaprtimi vrati, mnenja niso enaka vendar je na koncu potrebno najti kompromis v dobrobit slehernega prebivalca Ljubljane in Slovenije," je dodal Bešič Loredan. Janković je opravičilo sprejel. "Opravičilo sprejmem in zame je stvar zaključena." Poudaril je, da morajo sodelovati skupaj ker je nedopustno, da katerikoli državljan nima osebnega zdravnika. Sicer pa sporu Jankovića in Bešič Loredana ni botrovala "prodaja zdravstvenih domov", javno trenje med njima se je začelo ko je mesto direktorice ZD Ljubljana prevzela Antonija Poplas Susič. Ob njenem imenovanju in kasneje so predstojniška mesta zapustili vsi zdravniki, razen vodje Splošne nujne medicinske pomoči (SNMP) na kar je opozoril Bešič Loredan. Bil je opozorjen s strani Jankovića, naj Poplas Susičevo "pusti čisto na miru".