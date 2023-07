Bešič Loredan še ni sporočil, ali bo prevzel mandat nadomestnega poslanca

Odstopno izjavo je 7. julija zdaj že nekdanjemu ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu zaradi različnih pogledov na delovanje javnega zdravstva v podpis ponudil kar sam premier Robert Golob. DZ se je nato 13. julija seznanil z odstopom Bešiča Loredana, ki mu je s tem prenehala ministrska funkcija, Golob pa je začasno prevzel vodenje zdravstvenega resorja.

DVK je medtem na Bešiča Loredana 11. julija naslovila poštno pošiljko z dopisom v zvezi s pravico nadomeščanja mandata poslanca. V dopisu ga je pozvala, naj jo obvesti, ali je pripravljen prevzeti mandat nadomestnega poslanca namesto Mateja Arčona za preostanek mandatne dobe državnega zbora oziroma dokler Arčon opravlja funkcijo ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu. Poštna pošiljka je bila poslana s priporočeno pošto, kot je bilo to v takšnih primerih doslej običajno, so pojasnili na DVK.