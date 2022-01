Bešič Loredan zapušča šempetrsko bolnišnico: 'Dal sem odpoved'

Spomnimo, da so zaradi številnih covidnih bolnikov v šempetrski bolnišnici znova krčili tudi delovanje ortopedije, kar je sredi novembra pripeljalo do nesoglasij z vodjem oddelka Bešičem Loredanom, ki je nasprotoval premeščanju ortopedskih bolnikov zaradi širjenja kapacitet za covidne potrebe. Takratni v. d. direktorja šempetrske bolnišnice Ernest Gortan je zato proti njemu sprožil določene pravne postopke, novi direktor bolnišnice Dimitrij Klančič pa mu je vročil 11 strani dolg opomin. "Pravnik se je nasmejal, da še smrtna obsodba ni napisana tako. Menim, da gre za to, da je volk sit in koza cela," je takrat Loredan komentiral novo potezo bolnišnice.

Vodstvo šempetrske bolnišnice je tako zaključilo postopek proti njemu in preklicalo prepoved dela, zato se je kasneje tudi vrnil na delo.