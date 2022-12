Bešič Loredan ni zadovoljen z vodenjem ljubljanskega zdravstvenega doma

Je pa minister optimist glede prenosa izvajanja nujne medicinske pomoči z Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana na Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, kar so se dogovorili sredi novembra. Po njegovi oceni bo ureditev zaključena konec leta in bo zaživela januarja.

Med rešitvami, kako privabiti zdravnike v prestolnico, je Jankovič navedel stanovanja, ki so že zdaj predvidena možnost v ZD Ljubljana, išče pa se rešitve še za njihove družine. En zdravnik naj bi prišel z družino v Ljubljano z Dolenjske, dva iz tujine, je še navedel.

Na ministrstvu pa so v luči reševanja problematike pomanjkanja družinskih zdravnikov že začeli pogovore s študentskim in železniškim zdravstvenim domom. Ustrezne, tudi zakonodajne rešitve, ki bodo urejale delo zdravstvenih zavodov, katerih ustanoviteljica ni občina, Bešič Loredan napoveduje v januarju. Ob tem je zagotovil, da zaradi načrtovanih sprememb nihče od že opredeljenih pacientov v omenjenih zdravstvenih domovih ne bo izgubil zdravnika.

Minister je danes komentiral še nekatere druge aktualne zadeve. Zanikal je, da naj bi Miloš Njegoslav Milović, ki se ukvarja s poslovnim in varnostnim svetovanjem, preverjal kam domnevno odtekajo informacije z ministrstva za zdravje. Z njim se je sicer poleti pogovarjal o varnosti na splošno, po svetovanju pa so se iz varnostnih razlogov odločili preseliti ministrovo pisarno. Ministrstvo za zdravje z Miloviću svetovanja ni plačalo, prav tako z njim nima sklenjene nobene pogodbe, je zatrdil minister. Milović je sicer, kot je po poročanju medijev razbrati iz poročila v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava, sodeloval tudi pri odločitvah, povezanih z varovanjem predsednika vlade.

V pričakovanju podrobnosti o stavki, ki jo je za januar napovedal zdravniški sindikat Fides, je minister napovedal, da bo vlada uradno na stavkovne zahteve odgovorila, ko jih bo prejela. Po informacijah STA bo o tem v sredo razpravljalo predsedstvo Fidesa. Po ministrovih besedah je sicer "precej nenavadno, da stavka nekdo, ki se mu plača veča".

Izhodišča za pogajanja o napovednih stebrih za posamezne skupine znotraj enotnega plačnega sistema so trenutno v usklajevanju med ministrstvom za javno upravo in ministrstvom za finance. Ali bo vlada o njih odločala še letos, minister ne more napovedovati, zatrdil pa je, da bodo takoj po 9. januarju začeli intenzivna pogajanja z vsemi sindikati.

V začetku leta je pričakovati tudi predstavitev dokumenta o stanju v zdravstvu, ki bo tudi podlaga za pripravo zdravstvene reforme, je še napovedal Bešič Loredan.