Bešič Loredan zdravnikom: Naš zdravstveni sistem je globoko zabredel

"Postkovidna realnost je razgalila in dodatno poglobila vse razpoke v zdravstvenem sistemu," je priznal zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan. "Tako kot vi, se tudi jaz zavedam, kako globoko je naš zdravstveni sistem zabredel in da se mu brez celostne prevetritve ne piše nič dobrega," je priznal v pismu zdravnikom in zobozdravnikom, ki ga je pospremil tudi z vladnim predlogom dviga plač. Medtem ko zdravniški sindikat Fides zahteva več, minister vztraja, da vladni predlog ponuja, kar je v dani makroekonomski situaciji trenutno možno. Fides zdaj svojim članom pošilja anketo o nadaljnjih aktivnostih, Bešič Loredan pa prosi za seznanitev z vladnim predlogom dviga plač. Vlada sicer pričakuje, da ji bo največji zdravniški sindikat stal ob strani pri reševanju težav v zdravstvu.

icon-expand Danijel Bešič Loredan FOTO: Aljoša Kravanja

Danijel Bešič Loredan pravi, da je zdravnike in zobozdravnike nagovoril kot minister za zdravje, pa tudi kot stanovski kolega, ki razume in deli njihove "vsakdanje skrbi in stiske". Zagotovil je, da so ob nastopu mandata nemudoma pristopili k urejanju sistema, najprej z dvema interventnima zakonoma, nato z odprtjem sistema glede plačila vseh storitev in z orodji vodstvom zdravstvenih ustanov v javnem zdravstvenem sistemu za dodatno nagrajevanje kadrov. Nadaljevali so pogajanja z zaposlenimi v zdravstvu, v letu 2023 pa čakajo še na sistemske spremembe, je dodal. Poudarja, da ne želi komuniciranja preko medijev, želi pa, da imajo vse potrebne informacije glede trenutnega stanja v zdravstvu ter dogajanja okrog pogajanj in specifično plačne problematike. Zato jih prosi, da se vsi seznanijo z vladnim predlogom zvišanja plač do končne ureditve problematike znotraj celostne reforme. "Prosimo, upoštevajte, da vladni predlog ponuja, kar je v dani makroekonomski situaciji in ujetosti v enotni sistem plač v javnem sektorju plač v tem trenutku možno. Ob tem se je treba zavedati, da nas čaka nepredvidljiva zima in spomladi bomo kot država že vedeli kakšno bo finančno stanje države kot celote," je zapisal.

Vladni predlog naslavlja predvsem tiste med nami, ki začenjajo poklicno pot in si ustvarjajo družine, pravi: "Z naše strani so bili prepoznani kot tisti, pri katerih je, tudi zaradi privlačnosti poklica, potrebno takoj reagirati. Takih vas je več kot polovica." Vsem takim bi se po vladnem predlogu plača zvišala za 20 odstotkov. Za osem odstotkov s 1. januarjem, razlika pa tri mesece kasneje, s 1. aprilom. Ob tem pa zatrjujeje, da vladni predlog vseeno ne pušča v ozadju tistih z izkušnjami in velikim bremenom odgovornosti: "Tako smo v prvem koraku že odpravili dosedanji plačni strop, kar se je zgodilo prvič od začetka uvedbe enotnega plačnega sistema, in sedaj ponujamo dodaten dvig v najvišjih plačnih razredih oziroma v najvišjih nazivih." Po vladnem predlogu bi vsi, ki so "obtičali" na 57. plačnem razredu, s 1. aprilom prešli v 59. plačni razred, hkrati pa pridobili možnost dodatnih napredovanj, kar za nekatera delovna mesta pomeni tudi končni 66. plačni razred. Kot pravi, bo plačni sistem zgrajen v posebnem stebru zdravstva do 1. aprila, do poletja bo vložen v zakonodajni postopek in uveljavljen s 1. januarjem 2024. "Takrat bomo naslovili vse, kar se v okviru teh pogajanj ni dalo, ker terja sistemske premisleke in spremembe," je obljubil. Spomnimo ... Čeprav je vlada zdravniškemu sindikatu Fidesa predlagala dvig plač za štiri plačne razrede in enega v okviru aprilskega dviga plač v javnem sektorju ter odpravo plačnega stropa za zaposlene v 57. plačilnem razredu, je sindikat vztrajal pri predlogu, ki naj bi predvideval zvišanje plač vsem zdravnikom in zobozdravnikom za pet plačnih razredov in enega dodatnega v aprilu. Vladna stran in reprezentativni sindikati zdravnikov in zobozdravnikov tako dogovora še vedno niso sklenili. O nadaljnjih aktivnostih bo v kratkem odločalo vodstvo sindikata na podlagi ankete, ki jo nameravajo poslati vsem svojim članom. Ne izključujejo niti možnosti stavke, so pa Bešiča Loredana obtožili, da naj bi v telefonskem pogovoru od podpredsednika zdravniškega sindikata Fides Gregorja Zemljiča zahteval podpis sporazuma z vlado, ta pa pravi, da je šlo za osebni klic kolega kirurga kolegu internistu.

icon-expand Gregor Zemljič in Danijel Bešič Loredan FOTO: Bobo

Vlada pričakuje, da ji bo največji zdravniški sindikat stal ob strani pri reševanju težav v zdravstvu Oglasila se je tudi vlada. Po današji seji so sporočili, da si želijo, da bi vsi partnerji v zdravstvu, ki so vključeni v socialni dialog, na konstruktiven način prispevali k iskanju najboljših rešitev za dobrobit prebivalcev. Zatrdili so, da se vlada se reševanja težav v zdravstvu loteva prednostno in da se zaveda, da bo marsikje naletela tudi na odpor, "saj se v zdravstvu obetajo korenite, sistemske spremembe, ki bodo trčile ob marsikatere interese". Ob tem vlada pričakuje, da ji bo največji zdravniški sindikat stal ob strani pri reševanju težav v zdravstvu, še posebej ob obsodbi anomalij v zdravstvu, dokazanih korupcijskih ravnanj in drugih zgodbah, ki ne morejo biti v ponos slovenskemu zdravstvu. "Čas je, da vsi vpeti v ureditev sistema slovenskega zdravstva po 30 letih naredijo vse potrebno, da bodo ljudje nemoteno dostopali do kvalitetnega zdravstvenega sistema," so zapisali. Sprejeli so tudi odgovor v zvezi s Fidesovo prijavo glede kršitve etičnega kodeksa zdravstvenega ministra Danijela Bešiča Loredana, ki zaseda tudi mesto podpredsednika vlade. Z ministrom se je pogovoril tudi premier Robert Golob. Kot pravijo pri vladnem uradu za komuniciranje (Ukom), je Bešič Loredan izrazil obžalovanje za izrečene besede v telefonskem pogovoru s predstavnikom Fidesa, v zvezi s tem pa se je tudi javno opravičil.