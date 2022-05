Bešič Loredan že sestavil večino ekipe, v zdravstvu od njega veliko pričakujejo

Da bo ne le minister, pač pa tudi kandidat za podpredsednika vlade, je Bešič Loredan izvedel danes. "Ta odgovornost je zelo velika, na nek način sem ganjen," je za STA povedal takoj po javni predstavitvi ministrskih kandidatov. Ob tem se je zahvalil Golobu za izkazano zaupanje. Kot je dodal, je zato njegova odgovornost in odgovornost njegove ekipe še toliko večja: "Dal bom vse od sebe, da to upravičim."

Predsedniki strank bodoče koalicije Robert Golob (Gibanje Svoboda), Tanja Fajon (SD) in Luka Mesec (Levica) so na popoldanski novinarski konferenci predstavili imena kandidatov za ministre v novi vladi. Kandidat, ki bo prevzel zdravstveni resor, je po pričakovanjih ortoped Danijel Bešič Loredan .

Po njegovih besedah bodo z ekipo sledili zdravstvenemu programu in koalicijski pogodbi. Najprej se bodo posvetili kratkoročnim ukrepom za stabilizacijo zdravstvenega sistema, pripravljenosti zdravstva na jesen v povezavi z epidemijo covida-19 in skrajševanju čakalnih vrst. Vzporedno pa napoveduje, da bodo storili vse, da v dogovoru z vsemi akterji v zdravstvu začnejo pripravljati nujno potrebne sistemske spremembe.

Odzval se je tudi na ponedeljkove besede Goloba, da bo njegova bodoča vlada v primeru novega vala epidemije covida-19 slednjo obvladovala po t. i. švedskem modelu. Bešič Loredan pojasnjuje, da bo obvladovanje epidemije vodil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Strategijo za obvladovanje epidemije bodo po njegovih besedah na posebni novinarski konferenci predstavili takoj, ko bo prevzel vodenje zdravstvenega ministrstva, in se ne bo spreminjala na dnevni ali tedenski ravni.

Ob tem je napovedal, da bo strategija jasna in bo temeljila na pozitivnem pristopu. Vključevala bo nekatere epidemične ukrepe, ki pa jih bodo prilagajali resnosti razmer. "Tudi na Švedskem ni bilo povsem brez ukrepov," je poudaril. Ukrepi bodo temeljili na priporočilih, na obveznostih pa le v primeru "vojnega stanja". Ob tem je poudaril, da se bodo na ministrstvu na morebiten nov val epidemije covida-19 pripravljali čez poletje, saj jeseni "ne smemo pričakati nepripravljeni".

V zdravstvu od Bešič Loredana veliko pričakujejo

Zahteve Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides sledijo pričakovanjem bolnikov po učinkovitem, kakovostnem in dostopnem javnem zdravstvenem sistemu. Njihove zahteve ne glede na menjave vlad in ministrov ostajajo nespremenjene, so sporočili za STA in dodali, da "ministre ocenjujejo po dejanjih in ne imenih".

Kot nujno izpostavljajo takojšnjo plačno reformo, ki bo nagrajevanje zaposlenih v zdravstvu približala ureditvam učinkovitih zdravstvenih sistemov zahodnoevropskih držav. Izpostavljajo tudi vse slabšo dostopnost do zdravstvenega sistema in pričakujejo ukrepe na področju pogojev dela pri zagotavljanju zadostnega števila zdravnikov na primarni, sekundarni in terciarni ravni.

V Zdravniški zbornici Slovenije si želijo zdravstvenega sistema, ki bo lahko vsakemu prebivalcu po načelu solidarnosti zagotovil pravočasne, dostopne, varne in kakovostne zdravstvene storitve, ki jih potrebuje.

Zavzemajo se tudi za pripravo in izvedbo nacionalnega načrta kadrovskih virov v zdravstvu in uvedbo spodbud za delo v območjih, ki so za zaposlitev manj privlačna, tako geografsko kot strokovno.