Bešič Loredan: 'Pri nas prevladuje argument moči in ne moč argumenta'

Zakaj pa se več zdravnikov ne odloči izpostaviti? Zdravnik meni, da takih, kot so oni, ni malo, vendar skupina mladih zdravnikov, to so zdravniki, stari od 27 do 45 let, si tega ne upajo, "kajti če se v tem sistemu izpostaviš, hitro dobiš po prstih". "In si hitro omejen v karieri, v sistemu, dajo te na stranski tir."

"Mislim, da v družbi, v kateri smo in v sistemu, v katerem smo, nobenemu od vladajočih ni po godu, da nekdo razkrije dejstva. Jaz sem mnenja, da danes pri nas prevladuje argument moči in ne moč argumenta. Mi trije smo vedno postregli z argumenti. Pokazali smo zrcalo sistemu. In ni fajn, ko te stvari slišijo. Ker nas je malo in ker smo šibki, nas sistem utiša," je odgovoril Bešič Loredan.

Zakaj so se vsi trije zdravniki – Bešič Loredan , Erik Brecelj in Marko Noč – ki so si upali postaviti proti vladajočim in opozoriti na korupcije v zdravstvu, znašli v nemilosti?

500 milijonov evrov izgube, 100 milijonov za korupcijo – to so številke, ki jih je Bešič Loredan že pred leti izpostavil z iniciativo zdravnikov. "Ta izračun smo naredili okoli leta 2012 in 2013 z ekonomisti in pravniki. V sistemu, kjer je štiri milijarde evrov, ki ga praktično pridelamo mi, 500 milijonov ne gre za zdravljenje, ampak gre za vse, kar v zdravljenje spada. Sistemska korupcija se je tako vpredla v sistem, da torej mi nimamo več enega botra, kot je to pri mafijskem vodenju, ampak imamo cel kup majhnih botrov, ki so se po sistemu lepo razpredli. In dobavitelji imajo vsa ta leta milijardo evrov, ki jih iz sistema potegnejo – ne glede na krizo, na vse."

Sistem se je v 15 in 20 letih toliko ukoreninil, da ga je težko spremeniti, je dodal Bešič Loredan. Ko je pred dvema letoma prevzel premierski stolček, je Janez Janša napovedoval, da bo presekal korupcijo v zdravstvu, letos pa smo objavili fotografije, kako se druži z enim največjih lobistov v zdravstvu pri nas, Božom Dimnikom. Loredan Bešič je na to odgovoril, da je za državljana zelo težko, ko vidi predsednika vlade, da se druži s temi ljudmi. "Bil sem razočaran in tak predsednik vlade težko preseka koruptivne prijeme vlade."

