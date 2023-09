Bešič Loredan se je pridružil ekipi klinike v lasti Ivana Simiča

Kot smo izvedeli, Bešič Loredan pri Simiču ni zaposlen, operira nekajkrat mesečno. Še vedno vodi zasebni zdravstveni zavod Medicinski center Šalara. Operira in svetuje tudi na dveh lokacijah kirurga Marka Bitenca , kot je to počel še kot minister.

"Naši zdravniki so vrhunski strokovnjaki na specialističnih področjih in s tem pacientom omogočamo ne samo hitre dostopnosti, temveč tudi čim hitrejše izboljšanje zdravja," v videu še dodaja Simič.

Estetske, laserske, kozmetične in zdravstvene storitve. Področje družinske medicine denimo vodi Simičeva desna roka projekta, nekdanja šefinja zdravniške zbornice Gordana Živčec Kalan . Ortopedinji Mateji Sirše pa se je pridružil še nekdanji zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan.

"Dobrodošli v medicinskem centru, ki ponuja kakovostne zdravstvene in estetske storitve," je zapisano na spletni strani klinike Crystal, projekta, pod katerega se je podpisal poslovnež, pravnik in dvakratni šef davčne uprave Ivan Simič.

V sicer kratki politični karieri so mu večkrat očitali, da namesto za javno zdravstvo več dela za koristi zasebnikov. Kdo bo njegov naslednik, še vedno ni jasno, premier naj bi ime razkril še ta mesec. Poznavalko zdravstvene ekonomike Petro Došenović Bonča sicer izbira skrbi.

"Predvsem zato, ker se je treba zavedati, da je večina problemov v slovenskem zdravstvu organizacijskih. Kar pomeni, da potrebujemo ljudi, ki razumejo organizacijske probleme in ki znajo sistemsko pogledati na zdravstveni sistem in se ukvarjati s strateškimi dilemami, ne pa operativnimi težavami," pove.

O dobrih primerih prakse, nujnosti digitalizacije in težavah, ki čakajo tudi naslednjega ministra oziroma ministrico, so sicer danes razpravljali na nemško-avstrijskem zdravstvenem forumu. Tam so bili tudi predstavniki našega resorja, ki te dni pospešeno pripravljajo Zakon o digitalizaciji zdravstva.