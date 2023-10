Bežal pred policisti in povzročil prometno nesrečo, v avtomobilu pa prevažal migrante

Tihotapci migrantov ne počivajo, v zadnjih dneh so namreč na Primorskem skušali čez mejo v Italijo pretihotapiti več migrantov iz različnih držav a jim je spodletelo. V zgodnjih jutranjih urah v soboto so v Lokvi policisti ustavljali osebni avtomobil, znamke Kia, ki pa ni želel ustaviti na znake policije, ter se je s pospešeno hitrostjo odpeljal proti Italiji.

Ko je patrulja šla za njim, je po približnu enemu kilometru naletela na prometno nesrečo, kjer je voznik pobeglega vozila v ostrem levem ovinku zapeljal s ceste, vozilo pa je prevrnilo na bok. Voznik je sicer zbežal še pred prihodom policistov, v avtomobilu pa je ostala skupina 11 državljanov Kitajske. Trije potniki so bili pri trčenju lažje poškodovani, odpeljali so jih na nadaljnje zdravljene v bolnišnico Izola. Zadeva se trenutno še preiskuje.

Na podobno situacijo so naleteli policisti v zgodnjih jutranjih urah na mejnem prehodu Fernetiči. Želeli so ustaviti osebni avtomobil znamke AUDI Q7, ko je ta pospešeno zapeljal proti Italiji. Slovenska policija mu je, na podlagi dogovora o čezmejnem policijskem sodelovanju, sledila proti Opčinam in ob tem obvestila še italijanske varnostne organe. Voznik je avtomobil ustavil in zbežal, v avtomobilu pa je bilo pet državljanov Sirije in dva državljana Iraka. Postopki še potekajo, so sporočili na Policiji.

Med 29.9 in 2.10 na območju PP Brežice prijeli več sto migrantov

Da je vedno več nedovoljenih prehodov državnih meja, priča tudi dejstvo, da so policisti na območju PP Brežic (Dobova, Obrežje, Rigonce, Rakovec, Kapele, Loče, Slovenska vas, Jesenice na Dolenjskem, Mokrice, Čatež ob Savi, Sela pri Dobovi, Brežice, Jereslavec in Mihalovec) izsledili in prijeli 230 državljanov Afganistana, 83 državljanov Maroka, 65 državljanov Pakistana, 38 državljanov Rusije, 23 državljanov Sirije, 22 državljanov Indije, 20 državljanov Bangladeša, 12 državljanov Sierra Leone, osem državljanov Nepala, osem državljanov Mongolije, osem državljanov Šrilanke, osem državljanov Turčije, pet državljanov Irana, pet državljanov Konga, tri državljane Gvineje, tri državljane Alžirije, tri državljane Eritreje, dva državljana Egipta, dva državljana Gane in dva državljana Iraka in na območju PP Črnomelj šest državljanov Maroka. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni.