Bezenšek in Senčarjeva o protestih, RTV prispevku in cepljenju

Slednji opozarja, da je pod pragom revščine trenutno v Sloveniji 243 tisoč ljudi. "Kot ustanovitelj društva Viljem Julijan, društva, ki pomaga otrokom z redkimi boleznimi, imam izkušnje, kako je, ko si mali človek, ko si v družbi prezrt, ko si sam z otrokom, ki ti umira, in se nimaš na koga obrniti. To je en del naše družbe. Številke pa povedo svoje," je dejal. Sramotno se mu zdi, da še ni vzpostavljen register za redke bolezni.

Senčarjeva je v enem od intervjujev na vprašanje, ali je že čas za prvo žensko predsednico, odgovorila, da Slovenija potrebuje mamo. "Vedno govorimo oče naroda od osamosvojitve naprej, mogoče je drug starš zanemarjen - to je mama naroda," je pojasnila. A Bezenšek ji odgovarja, da Slovenci potrebujejo predvsem dobrega, srčnega predsednika, ne glede na to, ali je to ženska ali moški. "A ker sem moški, naj bo to moški," je še dodal.

"Nisem se strinjal z vsemi vladnimi prijemi, nekateri so se mi zdeli prekomerni. Vendar menim, da je bila največja težava v komunikaciji. Tudi v drugih državah so bile zelo poostrene zadeve, vendar pa komunikacija pri nas ni bila najbolj primerna," pa je dejal Bezenšek. Poudaril je tudi, da je sam zagovornik istospolnih oseb, a da ob tem spoštujem mnenje vseh: "Tudi tisti, ki so protestirali imajo pravico, da izrazijo svoje mnenje. To spoštujem." Ob tem pa jasno, da je to manjšina, ki živi v naši družbi ter da obsoja vsakršno marginalizacijo. "Te ljudi je treba sprejeti, te ljudi je treba podpreti," je dejal.

Tako Bezenšek kot Senčarjeva ob tem jasno, da bosta predsednika vseh. "Ne bom ločeval. Sem človek, ki ima v prvi vrsti rad ljudi. Smo pisana, mavrična družba neštetih barv in odtenkov, zato bom tudi sam predsednik vseh ljudi," je dejal sogovornik, njegova protikandidatka pa: "Ravno to je bistvo predsednika republike, da je od vseh. Vendar pa ni vedno enostavno najti skupne točke."

Senčarjeva je medtem poudarila, da vsaka kriza, "naj si bo to izredno stanje, vojna ali druga kriza, vedno prinese še večje razslojevanje". "Razslojevanje se poglablja in je vsak dan večje. Menim pa, da danes nimamo več slojev, temveč da jih imamo manj, vendar pa so revni še bolj revni, bogati pa še bolj bogati," je dejala.

Senčarjeva se ob tem obsoja in ograjuje od vseh žalitev in ustrahovanj, ki so ga bili deležni novinarji na protestih. Meni sicer, da poročanje novinarjev ni bilo objektivno ter da je bilo prostora v medijih "le za eno mnenje, cenzurirano pa je bilo vsako drugačno". Prav pomanjkanje objektivnosti tudi na javni RTV Slovenija pa je za Senčarjevo tudi razlog, da ne podpira obveznega RTV prispevka. "To je posledica dogodkov iz preteklosti. Če bi me vprašali pred tremi leti, bi zagovarjala obvezni prispevek, ker so bile na televiziji zelo zanimive teme z izobraževalno in objektivno vlogo. Po treh letih tega ne misim več."

Bezenšek po drugi strani zagovarja javni RTV in obvezen prispevek. "RTV je servis vseh nas Slovencev, tega se moramo zavedati, to moramo spoštovati in tudi ceniti," je dejal. Poudaril je, da si na televizijo želi objektivnega in profesionalnega ter pluralističnega poročanja. Bistveno zanj je, da se javna televizija depolitizira. "To si vsi želimo. Kar se danes dogaja na RTV Slovenija je naravnost sramotno in tudi žalostno. Do tega smo pripeljali skozi zadnjih 30 let, to je rezultat notranje destruktivne politike," je še dodal.

Bezenšek bi von der Leynovi ploskal, Senčarjeva ministrico podpira in ji čestita

Če se spomnimo nedavnega Blejskega strateškega foruma in govora predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen ter pogroma, ki ga je prejela ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, ko se ni pridružila ploskanju v državi. Na spletu je nato v svoj zagovor zapisala, da ni ploskala, ker v vojnah ni zmagovalcev in poražencev, da vojne ne prinesejo zmag ali zmagoslavja, temveč le uničenje. Obmirovala pa ni le ona, temveč tudi minister za finance Klemen Boštjančič. Zakaj je kritike prejela le ona? "Izjava von der Leynove je bila zelo ostra in razumem, zakaj ni ploskala, vendar pa je ne podpiram pri tem. Sam bi, če bi sedel v publiki, ploskal," je dejal Bezenšek.