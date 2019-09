bHIP vam ponuja uresničitev sanj, resnica pa je v drobnem tisku

Podrobno smo vam predstavili delovanje mrežnega marketinga in težave, s katerimi se spopadajo regulatorji pri nadzoru poslovanja teh podjetij. Pod drobnogled smo vzeli poslovanje in delovanje podjetja BePro, ki je zastopnik bHIP v Sloveniji, in odkrili številne nenavadne zadeve.

Večina ljudi je dobila podobna obvestila prek Facebooka ali Instagrama. To je sporočilo, ki sem ga pred časom dobil v spletni nabiralnik, a sem ga prezrl. Je pa bil povod za zanimanje o mrežnem marketingu in delovanju bHIP, od katerih sem tudi dobil to vabilo.

bHIP je v Sloveniji že nekaj časa, čeprav vam bodo na sestanku govorili, da se gradnja mreže šele začenja in da je pomembno, da si čas rezervirate čim prej. Prvi sestanek je bil v Mariboru, na sedežu podjetja BePro, d. o. o., ki ga je aprila 2019 ustanovil Vid Ložak. Na svojem LinkedIn profilu ima zapisano, da je lastnik podjetja BePro, od decembra 2018 ima tudi registriran s. p.. Aprila 2019 je torej v novo podjetje za direktorja povabil Luko Kolarja.Oba se aktivno vključujeta v različne delavnice in predstavitve bHIP izdelkov. bHIP Global v Sloveniji niti ni registriran in ni član Sekcije direktne prodaje, ki deluje v okviru Trgovinske zbornice Slovenije, so nam sporočili.

V 24 urah po objavi članka smo prejeli številne pritiske, tudi s pravnimi posledicami. S strani danskega odvetnika bHIP in nekaterih oseb, ki so povezane s podjetjem v Sloveniji je prišlo tudi opozorilo pred morebitno zaporno kaznijo, če objavimo nekatere dele v tem članku. Kljub temu smo se odločili, da je v javnem interesu, da se članek objavi.

Ob prihodu na sedež podjetja vas počakajo mladi fantje in dekleta, oblečeni v poslovna oblačila, nekateri v komično prevelika. Ničesar ne prepuščajo naključju, povabljeni boste, da sedete v točno določeno vrsto, čim bolj v ospredje, okrog vas bodo že posedli druge ljudi. Polovica je bila oblečena poslovno, v srajcah, in dajejo občutek resnosti programa, ki je pred vami. Kasneje spoznate, da je večina ljudi, ki so oblečeni v srajce tako ali drugače povezana z bHIP in da je le polovica ljudi v dvorani potencialnih kupcev ali distributerjev. Na prvem sestanku ne boste izvedeli veliko, ker gre v tej fazi za treninge afirmacije, dobrega počutja in spodbujanja vaše ambicioznosti, kar bi lahko primerjali z brezplačnim TED pogovorom. Govorili so nam, da sta okolica v Sloveniji in sistem, ki ga država ima, narejena tako, da ne morete uspeti. Ostane vam le Avstrija, ta obljubljena tujina ali pa delo na tekočem traku za minimalno plačo!Ploskanje je bučno, opazite lahko, da ploskajo predvsem tisti, ki so oblečeni v srajce. Ker so v prostoru predvsem mladi, ki so ravno končali fakulteto in so iskalci zaposlitve, se jim ideja, da bi lahko v naslednjem letu vozili ferrarije in pili Moët v diskoteki v VIP prostoru, zdi zelo privlačna. Kolektiv, ki ga ponujajo, kjer so mladi, uspešni in tudi bogati ljudje, je za vas priložnost, ki je ne smete zamuditi: "Sej ne želite končati kot večina, v kreditih in v službah za osem ur na dan, in čas preživljati v zastojih?"

V prostoru je torej ogromno pozitivne energije in občutka pripadnosti ekipi, ki zmore. A kot smo že včeraj predstavili, so bili nekateri govorci strokovno nepodkovani, so pa govorili stvari, ki naj bi jih kot potencialni distributerji predstavljali našim kupcem – kako se pravilno prehranjevati, pripravljati jedilnike in svetovati o dobrem počutju.

Ogromno časa vam predstavljajo, kako vas država z davki ogromno stane, a da je davke seveda treba plačevati. Poudarjajo, da se morate zavedati, da pokojnin ne bomo dočakali in da moramo poskrbeti zase. Razumeti morate, da vas bodo starši in prijatelji čudno gledali, ker boste šli in verjeli v bHIP, ampak pomembno je, da sledite sanjam. Vsakemu lahko uspe, če le sprejme miselnost – ko vaša ambicioznost postane najpomembnejši del vašega življenja in so vam pričevanja bogatih posameznikov, ki jim je uspelo z bHIP, samo za zgled. Oni so tukaj, da vam pomagajo te sanje uresničiti, če si le upate. Ploskanje postaja vse bolj glasno.

Na sliki vidite predstavitev poslovnega modela klasičnega prodajnega artikla, ki ga prodaja distributer. Na levi sliki je napisano, da od 30 do 70 odstotkov cene izdelka predstavljajo marketing in oglasi, na desni strani pa, da večino tega denarja dobijo distributerji, a kot boste videli v nadaljevanju, ni tako. Če želite visoke popuste, morate plačati vstop v sistem Od 30 do 70 odstotkov denarja naj bi se pretopilo med distributerje, to pa je zelo relativna številka. Če pogledate poslovanje bHIP v ZDA, boste videli, da se marketing teh izdelkov skriva ravno v imenu takšnih prodajnih sistemov – mrežnem marketingu. Vi kot distributer ste oglas in prodajalec, kar se ne razlikuje od prodaje izdelkov na domu, a drobni tisk, ki vam ga bodo predstavili šele po številnih sestankih in "power talkih" in ko bodo prepričani, da ste se res zagreli za idejo, ki jo prodajajo, je rahlo drugačen. Na teh predstavitvah je ogromno posploševanja, ki se vam na trenutke zdijo logična. Na tablah in predstavitvah vam bodo razložili, da boste kot distributer pri nakupu produktov, ki jih ponuja bHIP, dobili 30-odstotne popuste prek njihovega spletnega mesta, a ni tako preprosto.Višina vašega popusta in napredovanja je odvisna od nivoja, v katerem ste.Nihče vas ne sili, da plačate ta pristop, a kot nam je rekla oseba, ki so ji te nivoje prodajali:"Drugače se ti ne izplača. Veliko je skritih stroškov, ki ti jih ne predstavijo."Plačilo teh nivojev je različno (teoretično mogoče tudi z odlično prodajo izdelkov), a je po pričevanjih cena za najvišji nivo, ki ti omogoči 30-odstotni popust in napredovanja, okrog 1700 evrov. Korespondenca kaže, da se tega zavedajo tudi tisti, ki prodajajo bHIP pakete, in tudi tega, da je cena visoka, predvsem za tiste, ki denarja nimajo veliko. To pomeni, da naj bi zadevo prikrivali tako dolgo, dokler ni oseba prepričana o sodelovanju s podjetjem, je pokazala namero, da se priključi v prodajni sistem in razmišlja o širitvi prodajnih priložnosti:"Na prvi sestanek niti ne pridejo, če vedo, da morajo plačati toliko," je bil le del korespondence.

O nekaterih stroških, ki niso veliki, vam bodo govorili že na drugem sestanku, in sicer da morate plačati 60 evrov in dobili boste dostop do bHIP GSS (Global Software System). Ta vam omogoča, da nakupujete izdelke in jih naročate, pa tudi da se vam obračunajo popusti. Vso zgodbo vam razlaga oseba, ki ji je uspelo, oseba, ki je svoje življenje podredila misiji bHIP in temu, kar ji omogoča. Ta misija je tudi humanitarna, ker ji bo to omogočalo, da pomaga drugim, ne samo sebi. Ploskanje v dvorani ne preneha. Neverjetno zapleten sistem Sistem je precej zapleten in posplošeno gre za to, da je vaša gradnja mreže ljudi pod vami bolj nagrajena kot prodaja izdelkov. Seveda lahko kupujete tudi izdelke in poskusite živeti od marže, če pa želite bajne počitnice in drage izdelke, se morate spraviti v najdražji paket, kjer lahko začnete zbirati range in popuste. Prva pot za uresničitev tega cilja je praktično nemogoča. Morate biti tudi aktivni, saj sistem vašo neaktivnost zapisuje in tudi kaznuje, vaš cilj v tej točki postane gradnja mreže ljudi, ki bodo za vas delali in vlagali v delo in tudi svoj denar. Zato je tudi poudarek na gradnji te mreže, ker je to edini način, ki bi omogočal upokojitev pri 35 in živeti od pasivnega zaslužka.

Pričevanja ljudi, ki so leta 2016 pričali za FTC glede prodaje izdelkov Herbalife, je pokazala neverjetne podobnosti v prodajnih praksah.

Od vsake osebe, ki se odloči kupiti poslovne pakete preko GSS-sistema, dobite nekaj denarja povrnjenega. Od njihove prodaje, natančneje z zbiranjem pik, ki jih vaši distributerji naredijo, se vam prav tako priznavajo bonusi in tudi pike. Več kot imate pik, večji je vaš zaslužek, in zanimivo je, da pri preučevanju poslovnega modela opazimo bolj to, da morate ogromno časa posvetiti gradnji aktivne mreže. Večini, in tudi nam, so na predstavitvi omenili, da lahko nekateri zaslužijo nekaj denarja tudi z nekajurnim delom na teden. V praksi smo opazili, da je to v takšnem sistemu brez višjih popustov in izplačevanja bonusov zelo težko. Mesečni paket za urejanje prehrane, ki vsebuje napitke in nadomestila za obrok, stane približno 200 evrov. Če bi jih želeli prodati dovolj, da bi zaslužili za minimalno plačo, bi jih morali prodati (če imate povprečen popust) okrog 50, če obračunate prispevke, ki bi jih imeli kot samozaposlena oseba. Tudi pri najvišjem, 30-odstotnem popustu, jih morate prodati več kot 15. Na mesec.A brez skrbi, prodajati 200 evrov vredne pakete ni težko, predstavili vam bodo posameznike, ki jim je uspelo že nabrati nekaj stalnih strank. Zgodba, ki me je najbolj presunila, je bila zgodba osebe, ki nam je predstavila, da je predčasno zapustila srednjo šolo in se "vrgla" v bHIP. V tej točki se je ploskanje premaknilo tudi na posameznike, ki niso del bHIP ekipe. Kot smo videli na primeru Herbalife, ki je moral ameriški trgovinski organizaciji (FTC) plačati 200 milijonov dolarjev,ki jih vračajo distributerjem, je bil očitek ravno, da je Herbalife takrat svoj poslovni model podrejal sestavljanju zahtevnih mrež, psevdopiramid, v katerih je dobiček eksponentno rasel višje. Ko ste bili pri začetku tega modela, so bili dobički zelo majhni. Vaši rangi in bonusi so odvisni od poslovanja, zato je FTC Herbalife naročil, da poslovni model spremeni, da bi lahko distributerji, tisti, ki dejansko prodajajo, dobili več denarja, višje marže. Tistih 30–70 odstotkov, ki naj bi jih dobili distributerji povrnjene, res dobijo distributerji, ampak ne v strogem smislu, saj se denar pretrese med vaše "kolege" višje v verigi. Oni imajo zaradi sistema, ki to spodbuja, od tega veliko več, saj dobijo točke ne samo zaradi vašega uspeha, ampak tudi drugih. bHIP ima na svoji strani tudi zapisano, da odstotek vseh teh pik in bonusov, ki jih lahko prejmejo vodje in distributerji, ne more biti višji od 70 odstotkov cene, brez izjeme. Torej samo podjetje s prodajo izdelkov zasluži približno 30 odstotkov cene, ostali v sistemu pa iščejo točke, da bi si povečali ta dobiček. In če se vrnemo k prvi tabli, opazimo, da se sistem izplačila ni veliko spremenil – še vedno gre za marketing 70 odstotkov denarja, le da gre tukaj za osebni pristop, vi pravzaprav postanete oglas. Zato podjetja pogosto vlagajo v ekstravagantne izlete ali posebne nagrade (FTC 2016).

FTC: "V novi strukturi kompenzacij mora biti uspeh v programu Herbalife trženja odvisen od tega, ali udeleženci prodajajo izdelke, ne pa od tega, ali lahko za nakup izdelkov zaposlijo dodatne distributerje."

Matematični problem teh sistemov Poslovni sistemi, ki temeljijo na rekrutiranju novih ljudi, da bi lahko živeli od pasivnega zaslužka, naletijo na problem množenja. Primer: Daniel je ustanovil podjetje A in rekrutiral dve osebi. Za namen te analize bomo upoštevali, da je treba na osebo v sistemu rekrutirati dve osebi. Konec prvega tedna bodo v podjetju trije. Konec drugega jih bo že sedem (Daniel je že dobil dve osebi, on dobiva pasivni zaslužek). Konec devetega tedna bo v sistemu že 1.023 ljudi. Konec devetnajstega bo že pol Slovenije – 1.048.575 ljudi ... Blizu tridesetega tedna bo v sistemu že vsa Evropa. Podrobno smo vam predstavili delovanje mrežnega marketinga in težav,s katerimi se spoprijemajo regulatorji pri nadzoru poslovanja teh podjetij. Pri raziskovanju zgodb, kako ljudje novačijo v mrežni marketing, in njihovih poslovnih praks bi rad dodal, da sogovornikov ni manjkalo, saj so bili številni, ki so jih uvedli v te poslovne sisteme, pripravljeni spregovoriti o delovanju. Prav tako predlagam, da preberete članek na povezavi in predvsem komentarje, kjer je na desetine pričevanj ljudi o njihovih izkušnjah z novačenjem in obljubah o zaslužkih. Poizvedovanje je dalo dovolj ozadja, da sem se nekaterih sestankov tudi sam udeležil in začel zbirati informacije, ki so pomagale zgraditi sliko delovanja teh podjetij v Sloveniji. Zakonitost poslovanja podjetja BePro V raziskovanju in preverjanju dejstev, ki so se pojavljala, pa tudi po odzivu Trgovinske zbornice Slovenije smo preverili nekatere nejasnosti, na katere so nas usmerjali odgovori odvetnika podjetja bHIP. Na naše vprašanje, na kakšen način so podpisane pogodbe z vodjami in distributerji, nam je danski odvetniki odgovoril, da "so samozaposleni in da podjetje ni odgovorno za njihova dejanja. Kljub temu je v skladu z dogovorom z bHIP, da se morajo držati nacionalne zakonodaje". Še enkrat, kot so nam danes sporočili, bHIP Global v Sloveniji ni registriran in ni član Sekcije direktne prodaje, ki deluje v okviru Trgovinske zbornice Slovenije. V raziskovalnem delu smo pridobili dokumente, ki kažejo, kdo trenutno deluje v sistemu, ki ga vodi podjetje BePro. Po javno dostopnih podatkih smo opazili, da večina ni samozaposlenih, kot pravni subjekti ne obstajajo. Podjetje BePro s potencialnimi distributerji podpiše le člansko pogodbo za 50 evrov na mesec, ki jim daje dostop do pisarn, uporabo mize itd., ne opredeli pa nikakršnih elementov delovnega razmerja.

Neuradno so nam nekateri priznali, da poslovanje poteka preko spleta in da usklajevanje in sestava mreže ljudi, predvsem iskanje novih potencialnih partnerjev in distributerjev, poteka s pomočjo Google Driva, nakupovanje pa preko GSS-sistema od bHIP. Prav tako je nenavadno, da imajo na svoji spletni strani zapisano, da"vaših osebnih podatkov ne razkrivamo in ne prenašamo v organizacije oz. podjetja, ki bi imela sedež zunaj Evropske unije, in jih tako ne prenašamo v tretje države". Nenavadno pa je zato, ker ima sistem GSS, ki omogoča nadzor in štetje vseh bonusov in pik, strežnik ravno v ZDA (kjer je sedež bHIP), natančneje v Kaliforniji. Furs je glede poslovanja ljudi v mrežnih marketingih jasen. Pri dohodku iz dejavnosti je glavni pogoj, da je dohodek dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, hkrati pa se predpostavlja, da zavezanec to dejavnost opravlja trajno. "Z vidika obdavčitve po Zakonu o dohodnini je ključno ugotoviti, ali gre med članom (izvajalcem dela ali storitve) in organizatorjem mrežnega marketinga (naročnikom) za odvisno razmerje (naročnik dela pod nadzorom in navodili naročnika, naročnik mu zagotavlja sredstva za delo itd.) ali pa zavezanec opravlja dejavnost samostojno, neodvisno in trajno," so nam sporočili. Za opravljanje dejavnosti se namreč šteje vsako neodvisno samostojno opravljanje dejavnosti, pri tem pa namen in rezultat dejavnosti nista pomembna. Podrobnejše opise, kdaj je nekdo v odvisnem razmerju in kaj so posledice, imate na živi povezavi. Podatki, s katerimi razpolagamo, kažejo, da imajo ljudje, ki delajo kot "vodje" ali kaj podobnega, z distributerji tesen stik, večinoma delajo v istih prostorih in jih tudi vodijo v izboljšanju njihovih rezultatov – so njihova "mreža".

