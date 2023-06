Bi bili pripravljeni v imenu znanosti 10 ali celo 21 dni ležati in vse opravljati leže? Nosilci raziskave, ki bo potekala avgusta in septembra v izolski bolnišnici, iščejo 30 prostovoljcev, tokrat tudi starejše od 65 let. Študijo "bedrest" so prvič izvedli pred več kot 20 leti, ugotovitve pa so presenetljive. Že nekajdnevno ležanje ima namreč lahko enak vpliv na telo kot večletna neaktivnost.