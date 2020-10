Bi bilo merjenje temperature zaposlenim v podjetjih lahko sporno?

V številnih podjetjih se po priporočilu vlade odločajo, da zaposlenim in obiskovalcem na vhodu merijo telesno temperaturo. Povpraševanje in prodaja brezstičnih merilnikov temperature in termokamer zato že naraščata. Medtem pa informacijska pooblaščenka opozarja, da bi bilo merjenje temperature v primeru, če bi podjetja te podatke tudi zbirala in hranila, lahko sporno.